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Під салон G×Bar у Києві невідомі підкинули рештки тварин: деталі скандалу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Під салон G×Bar у Києві невідомі підкинули рештки тварин: деталі скандалу
За даними компанії, протягом останнього місяця бренд та його працівники піддаються залякуванням, кібератакам і погрозам фізичною розправою
фото: g.bar.kyivnotkiev/Instagram

На подію вже відреагували правоохоронці

У Печерському районі столиці біля входу до салону краси G×Bar Special невідомі залишили відрізані голови та нутрощі свиней, а також облили поріг кров'ю. У мережі салонів заявили про системний тиск і погрози через відкриту підтримку прав людини та ЛГБТК+-спільноти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі G×Bar та пресслужбу поліції Києва.

Інцидент стався вранці 21 липня. За даними компанії, протягом останнього місяця бренд та його працівники піддаються залякуванням, кібератакам і погрозам фізичною розправою.

«Наш бренд, партнери, команда, більшість з яких – жінки, простори G×Bar у різних містах України перебувають під системним тиском через те, що ми відкрито підтримуємо людські цінності та право кожної людини на вільне кохання, життя без страху та ненависті», – наголосили в G×Bar.

У мережі повідомили про масові атаки на сторінки салонів у Google Maps, пошкодження майна, оприлюднення персональних даних працівників та погрози їхнім родинам. Через це в київських закладах мережі довелося посилити заходи безпеки. У компанії підкреслили, що раніше зверталися до правоохоронців після кожного випадку, однак публічно ситуацію оприлюднили лише після останнього інциденту.

Команда G×Bar заявляє про системний тиск і погрози через відкриту підтримку прав людини та ЛГБТК+-спільноти
Команда G×Bar заявляє про системний тиск і погрози через відкриту підтримку прав людини та ЛГБТК+-спільноти
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На подію вже відреагували правоохоронці. Дізнавачі Печерського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі тривають слідчі дії для встановлення та затримання причетних осіб.

Що передувало конфлікту навколо G×Bar

Хвиля тиску на мережу салонів розпочалася після подій 21 червня, коли під час Маршу Рівності у Києві одна з працівниць G×Bar, студентка Юліана Казнодій, демонстративно топтала прапор ЛГБТК+. Відео події поширилося мережею та викликало обурення громадськості, зокрема організацій UkrainePride та KyivPride. Після розголосу команда G×Bar публічно засудила дії своєї співробітниці та звільнила її, заявивши про неприпустимість такої поведінки.

Заява адміністрації G×Bar після інциденту з прапором ЛГБТІК+
Заява адміністрації G×Bar після інциденту з прапором ЛГБТІК+
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 G×Bar – міжнародна франчайзингова мережа салонів краси, заснована у 2015 році Лєрою Бородіною та Сабіною Мусіною. Мережа насправді наслідує понад 40 локацій у 12 країнах світу.

Нагадаємо, 21 червня у Києві відбувся Марш рівності, організований ГО «КиївПрайд». Учасники мирної ходи «КиївПрайд» закликали до ухвалення закону про цивільні партнерства, а також виступали проти проєкту нового Цивільного кодексу і дискримінації. Водночас в центрі столиці зібрався натовп, який проводив інформаційно-просвітницький захід «Хода на захист сім’ї, дітей та України». Вони заявляли, що вийшли, аби підтримати «сімейні цінності» та захистити «суспільну мораль».

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Теги: Київ ЛГБТ прапор поліція погрози соцмережі

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