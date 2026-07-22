Під салон G×Bar у Києві невідомі підкинули рештки тварин: деталі скандалу
На подію вже відреагували правоохоронці
У Печерському районі столиці біля входу до салону краси G×Bar Special невідомі залишили відрізані голови та нутрощі свиней, а також облили поріг кров'ю. У мережі салонів заявили про системний тиск і погрози через відкриту підтримку прав людини та ЛГБТК+-спільноти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі G×Bar та пресслужбу поліції Києва.
Інцидент стався вранці 21 липня. За даними компанії, протягом останнього місяця бренд та його працівники піддаються залякуванням, кібератакам і погрозам фізичною розправою.
«Наш бренд, партнери, команда, більшість з яких – жінки, простори G×Bar у різних містах України перебувають під системним тиском через те, що ми відкрито підтримуємо людські цінності та право кожної людини на вільне кохання, життя без страху та ненависті», – наголосили в G×Bar.
У мережі повідомили про масові атаки на сторінки салонів у Google Maps, пошкодження майна, оприлюднення персональних даних працівників та погрози їхнім родинам. Через це в київських закладах мережі довелося посилити заходи безпеки. У компанії підкреслили, що раніше зверталися до правоохоронців після кожного випадку, однак публічно ситуацію оприлюднили лише після останнього інциденту.
На подію вже відреагували правоохоронці. Дізнавачі Печерського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі тривають слідчі дії для встановлення та затримання причетних осіб.
Що передувало конфлікту навколо G×Bar
Хвиля тиску на мережу салонів розпочалася після подій 21 червня, коли під час Маршу Рівності у Києві одна з працівниць G×Bar, студентка Юліана Казнодій, демонстративно топтала прапор ЛГБТК+. Відео події поширилося мережею та викликало обурення громадськості, зокрема організацій UkrainePride та KyivPride. Після розголосу команда G×Bar публічно засудила дії своєї співробітниці та звільнила її, заявивши про неприпустимість такої поведінки.
Нагадаємо, 21 червня у Києві відбувся Марш рівності, організований ГО «КиївПрайд». Учасники мирної ходи «КиївПрайд» закликали до ухвалення закону про цивільні партнерства, а також виступали проти проєкту нового Цивільного кодексу і дискримінації. Водночас в центрі столиці зібрався натовп, який проводив інформаційно-просвітницький захід «Хода на захист сім’ї, дітей та України». Вони заявляли, що вийшли, аби підтримати «сімейні цінності» та захистити «суспільну мораль».
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