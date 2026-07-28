Метро Києва сформувало 97% усіх збитків комунального транспорту столиці у 2025 році

У 2025 році реальна вартість однієї поїздки в метро зросла до 43,7 грн

З міського бюджету на підтримку метро та наземного транспорту у 2025 році виділили рекордні 11,7 млрд грн

У 2025 році сукупний збиток двох головних комунальних перевізників столиці становив 3,1 млрд грн. При цьому майже весь фінансовий мінус – 3 млрд грн (97%) – припадає саме на КП «Київський метрополітен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження аналітичної платформи YC.Market.

Головна причина такого розриву – висока собівартість перевезень. У 2025 році реальна вартість однієї поїздки в метро зросла до 43,7 грн, тоді як середній дохід із платного пасажира становив лише 8 грн. Таким чином, діючий тариф покриває менше ніж 19% витрат на перевезення, утримання інфраструктури та виконання функції цілодобового укриття.

Для порівняння, у КП «Київпастранс» собівартість становила 23,2 грн при середньому доході 7,2 грн (покриття – 31%). Завдяки виділеній бюджетній дотації наземний транспорт зумів суттєво скоротити свій річний мінус – збиток «Київпастрансу» зменшився до 101,1 млн грн.

Загалом у 2025 році з міського бюджету на підтримку метро та наземного транспорту виділили рекордні 11,7 млрд грн.

Нагадаємо, з 15 липня у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері зросла з 8 до 30 грн. «Главком» зібрав основну інформацію про нові тарифи, знижки, проїзні, пільги та правила використання раніше придбаних поїздок.