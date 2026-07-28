Головна Київ Новини
search button user button menu button

Метро Києва сформувало 97% усіх збитків комунального транспорту столиці у 2025 році

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Метро Києва сформувало 97% усіх збитків комунального транспорту столиці у 2025 році
У 2025 році реальна вартість однієї поїздки в метро зросла до 43,7 грн
колаж: glavcom.ua

З міського бюджету на підтримку метро та наземного транспорту у 2025 році виділили рекордні 11,7 млрд грн

У 2025 році сукупний збиток двох головних комунальних перевізників столиці становив 3,1 млрд грн. При цьому майже весь фінансовий мінус – 3 млрд грн (97%) – припадає саме на КП «Київський метрополітен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження аналітичної платформи YC.Market.

Головна причина такого розриву – висока собівартість перевезень. У 2025 році реальна вартість однієї поїздки в метро зросла до 43,7 грн, тоді як середній дохід із платного пасажира становив лише 8 грн. Таким чином, діючий тариф покриває менше ніж 19% витрат на перевезення, утримання інфраструктури та виконання функції цілодобового укриття.

Для порівняння, у КП «Київпастранс» собівартість становила 23,2 грн при середньому доході 7,2 грн (покриття – 31%). Завдяки виділеній бюджетній дотації наземний транспорт зумів суттєво скоротити свій річний мінус – збиток «Київпастрансу» зменшився до 101,1 млн грн.

Загалом у 2025 році з міського бюджету на підтримку метро та наземного транспорту виділили рекордні 11,7 млрд грн.

Нагадаємо, з 15 липня у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері зросла з 8 до 30 грн. «Главком» зібрав основну інформацію про нові тарифи, знижки, проїзні, пільги та правила використання раніше придбаних поїздок.

Читайте також:

Теги: громадський транспорт метро Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У київському театрі «Золоті ворота» відбулася прем'єра вистави «Тигролови»
«Тигролови» Багряного в японському стилі. Резонансна театральна прем'єра у столиці
28 червня, 21:21
За роки великої війни столиця закупила десятки автобусів, трамваїв і тролейбусів
Куди зникли «Богдани»? Який транспорт купує Київ під час війни і хто на цьому заробляє Мегаполіс
10 липня, 12:25
За даними президента, 13 людей загинули у Києві від російського удару
Зеленський після масованого удару пояснив, що може зупинити атаки РФ
2 липня, 10:32
Наслідки російського удару по Києву 11 липня
Зеленський звернувся до партнерів: очікуємо виконання обіцянок щодо Patriot
11 липня, 10:58
Пожежа спалахнула на вул. Віктора Некрасова
У центрі Києва спалахнула велика пожежа
15 липня, 16:02
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня
24 липня, 14:00
Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на вулиці Введенській. ілюстративне фото
На столичному Подолі на місяць обмежено рух однією з вулиць
24 липня, 08:37
Організовано збір коштів для допомоги батькам загиблого юнака з похованням
Росія вбила 18-річного студента київського коледжу Дмитра Скобеля
Вчора, 08:28
Росія атакувала Київ балістичними ракетами
Після удару РФ балістикою по Києву спалахнуло декілька пожеж
26 липня, 00:56

Новини

Зґвалтували та вбили жінку в Бучі: двом окупантам повідомлено про підозру
Зґвалтували та вбили жінку в Бучі: двом окупантам повідомлено про підозру
Метро Києва сформувало 97% усіх збитків комунального транспорту столиці у 2025 році
Метро Києва сформувало 97% усіх збитків комунального транспорту столиці у 2025 році
В Обухові протягом п'яти днів триватиме вакцинація котів і собак від сказу
В Обухові протягом п'яти днів триватиме вакцинація котів і собак від сказу
Незаконний виїзд до Молдови за 14 тис. євро: у Києві затримано організатора схеми
Незаконний виїзд до Молдови за 14 тис. євро: у Києві затримано організатора схеми
Дощ заливав пасажирів: патрульні оштрафували водія через несправність маршрутки
Дощ заливав пасажирів: патрульні оштрафували водія через несправність маршрутки
Київська електричка тимчасово змінює розклад: перелік скасованих рейсів
Київська електричка тимчасово змінює розклад: перелік скасованих рейсів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
143K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
134K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Сьогодні, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Сьогодні, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Сьогодні, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua