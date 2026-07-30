Удар по Києву: є загиблий, пожежі виникли у двох районах (фото)

За даними рятувальників, пожежі виникли у двох районах столиці

На місцях працюють усі необхідні служби. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється

У ніч на 30 липня російські війська атакували Київ. Унаслідок удару загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, пожежі виникли у двох районах столиці. В Оболонському районі загорілися торговельні павільйони на території ринку. Унаслідок пожежі постраждала одна людина.

фото: ДСНС

У Святошинському районі виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Під час її ліквідації рятувальники виявили тіло загиблого. Також постраждав чоловік, якого госпіталізували.

фото: ДСНС

Крім того, у цьому ж районі триває ліквідація пожежі у п'ятиповерховій нежитловій будівлі. На місцях працюють усі необхідні служби. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників.

Окупанти вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Також під час атаки ракети влучили у Львові в житлову забудову на вулицях Патона та Виговського. Унаслідок обстрілу виникли пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та постраждалі.