Унаслідок нічної атаки на Київ 2 липня пошкоджено 23 заклади освіти

Станом на 2 липня 2026 року, з початку повномасштабного вторгнення Росії, у Києві пошкоджені 308 закладів освіти

Найбільше постраждали заклади Дарницького району

Унаслідок чергової масованої атаки Росії на Київ у ніч проти 2 липня пошкоджень зазнали 23 заклади освіти в Дарницькому, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах столиці. У всіх закладах триває обстеження, фахівці визначають обсяги пошкоджень і першочергових відновлювальних робіт. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує «Главком».

Зазначається, що найбільше постраждали заклади Дарницького району. Були пошкоджені 11 установ, серед яких – по п'ять дитячих садків і закладів загальної середньої освіти та один заклад позашкільної освіти. У більшості вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило двері. Найбільших руйнувань зазнав заклад дошкільної освіти № 367, де пошкоджені приміщення, дах, фасад, ігрові майданчики, вікна і двері.

У Дніпровському районі – шість закладів освіти: по три дитячих садки і заклади загальної середньої освіти та Київський професійний ліцей транспорту. У навчальному корпусі й майстернях ліцею вибило вікна, а в гуртожитку пошкодило стелю та вікна.

У Шевченківському районі пошкоджені чотири заклади освіти – по два дитячих садки та школи. Найбільших руйнувань зазнав заклад загальної середньої освіти № 73, де вибуховою хвилею пошкодило вікна, двері, фасад, дах і вхідні групи.

Також постраждали адміністративні приміщення Комунального позашкільного навчального закладу «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання», що розташовані в орендованій будівлі у Печерському районі.

Станом на 2 липня 2026 року, з початку повномасштабного вторгнення Росії, у Києві пошкоджені 308 закладів освіти. Серед них – 122 заклади дошкільної освіти, 154 заклади загальної середньої освіти, шість закладів позашкільної освіти, 15 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, заклад вищої освіти та інклюзивно-ресурсний центр. Значну частину установ уже відновили, однак через регулярні російські атаки цей перелік продовжує збільшуватися.

Нагадаємо, 2 липня Київ пережив одну з наймасованіших атак. Кількість загиблих у Києві внаслідок масованої комбінованої атаки РФ збільшилась до 30 людей. У Києві сьогодні, 3 липня, оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ.