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Під час масованої атаки РФ загинула співробітниця «Укртелекому»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під час масованої атаки РФ загинула співробітниця «Укртелекому»
Співробітниця «Укртелекому» загинула від ракетних обстрілів Росії
фото: glavcom.ua

Жінка йшла на роботу повз червоний корпус університету

Унаслідок масштабної атаки російських загарбників на Україну 10 жовтня загинула співробітниця  компанії «Укртелеком». Про це повідомила директорка з комунікацій System Capital Management Наталія Ємченко.

Жінка йшла на роботу повз червоний корпус університету у той час, як рашисти почали обстріл Києва.

«10 жовтня внаслідок  терористичного акту російської імперії в Києві загинула наша співробітниця. Її звали Любов – Любов Авраменко. Вона йшла на роботу, до офісу корпоративного центру, щоб у нас із вами був телефонний зв’язок та інтернет. Загинула біля червоного корпусу університету, від російської ракети», – повідомила Ємченко.

Вона зазначила, що вирішила написати про смерть співробітниці, аби країна пам’ятала імена тих, хто постраждав від російського терору. «Я вирішила написати про це для того, щоб такі герої без зброї  (і дуже часто – без імені) не стали статистикою. Щоб ми знали і промовляли їх імена вголос і з вдячністю. Щоб ми їх пам’ятали, їх внесок і нашу перемогу цінили», – написала Ємченко.  

Нагадаємо, вранці 10 жовтня, росіяни атакували столицю України – Київ. Одна з ракет влучила на вул. Володимирській.

Раніше стало відомо, що під час одного з ударів окупантів у Києві загинула лікарка зі столичної клініки «Охматдит» Оксана Леонтьєва.

Як повідомлялося, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України зранку 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

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Теги: інтернет міністр обстріл рашисти росіяни смерть Укртелеком Київ війна

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