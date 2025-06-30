Правоохоронці екстрадували в Україну організатора банди паліїв
Члени злочинного угрупування підпалювали майно громадян у різних областях за винагороду
Поліція екстрадувала в Україну 27-річного чоловіка, який керував злочинною групою паліїв, перебуваючи за межами країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Чоловік покинув Україну ще на початку повномасштабної війни та анонімно зібрав через Telegram-канали команду з 11 виконавців. Ті підпалювали майно громадян у різних областях за винагороду від $500 до $3 тис.
«За ці гроші зловмисники ретельно готувалися: проводили розвідку, виготовляли «коктейлі Молотова» та звітували перед «замовниками» відеодоказами виконаної роботи. Усього вони встигли знищити чотири приватні будинки та п’ять квартир», – йдеться у дописі.
Виконавців поліція затримала ще у січні 2025 року. Згодом оперативники вийшли і на організатора – безробітного українця, який переховувався у Румунії. Його передали українським силовикам на пункті пропуску «Орлівка» в Одеській області. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою.
Нагадаємо, Служба безпеки України запустила спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» для оперативного збору інформації про спроби вербування російськими спецслужбами. Чатбот було створено в Telegram, оскільки цю мережу, як зазначають правоохоронці, ворог найчастіше використовує для того, щоб залучити громадян України, а особливо молодь і неповнолітніх, до підпалів авто ЗСУ, приміщень ТЦК, мінувань, різного роду диверсій і терактів.
Як повідомлялося, поліцейські зафіксували сотні випадків підпалів автомобілів військових, значну частину яких зробили неповнолітні. Так, Вінницький міський суд визнав неповнолітнього одесита винним у підпалі входу до будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
До слова, поблизу села Клавдієво-Тарасове 18-річний молодик на замовлення російських кураторів, здійснив підпал релейної шафи на залізниці. Тепер виконавцю загрожує довічне позбавлення волі.
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