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Правоохоронці екстрадували в Україну організатора банди паліїв

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Правоохоронці екстрадували в Україну організатора банди паліїв
Організатор банди переховувався у Румунії
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Члени злочинного угрупування підпалювали майно громадян у різних областях за винагороду

Поліція екстрадувала в Україну 27-річного чоловіка, який керував злочинною групою паліїв, перебуваючи за межами країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Чоловік покинув Україну ще на початку повномасштабної війни та анонімно зібрав через Telegram-канали команду з 11 виконавців. Ті підпалювали майно громадян у різних областях за винагороду від $500 до $3 тис.

Правоохоронці екстрадували в Україну організатора банди паліїв фото 1
Зловмисник покинув Україну ще на початку повномасштабної війни
Зловмисник покинув Україну ще на початку повномасштабної війни
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

«За ці гроші зловмисники ретельно готувалися: проводили розвідку, виготовляли «коктейлі Молотова» та звітували перед «замовниками» відеодоказами виконаної роботи. Усього вони встигли знищити чотири приватні будинки та п’ять квартир», – йдеться у дописі.

Виконавців поліція затримала ще у січні 2025 року. Згодом оперативники вийшли і на організатора – безробітного українця, який переховувався у Румунії. Його передали українським силовикам на пункті пропуску «Орлівка» в Одеській області. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою.

Правоохоронці екстрадували в Україну організатора банди паліїв фото 2
Румунські правоохоронці передали Україні зловмисника на пункті пропуску «Орлівка»
Румунські правоохоронці передали Україні зловмисника на пункті пропуску «Орлівка»
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Нагадаємо, Служба безпеки України запустила спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» для оперативного збору інформації про спроби вербування російськими спецслужбами. Чатбот було створено в Telegram, оскільки цю мережу, як зазначають правоохоронці, ворог найчастіше використовує для того, щоб залучити громадян України, а особливо молодь і неповнолітніх, до підпалів авто ЗСУ, приміщень ТЦК, мінувань, різного роду диверсій і терактів.

Як повідомлялося, поліцейські зафіксували сотні випадків підпалів автомобілів військових, значну частину яких зробили неповнолітні. Так, Вінницький міський суд визнав неповнолітнього одесита винним у підпалі входу до будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

До слова, поблизу села Клавдієво-Тарасове 18-річний молодик на замовлення російських кураторів, здійснив підпал релейної шафи на залізниці. Тепер виконавцю загрожує довічне позбавлення волі.

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Теги: Національна поліція України Румунія екстрадиція

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Кримінал

Правоохоронці екстрадували в Україну організатора банди паліїв
Правоохоронці екстрадували в Україну організатора банди паліїв
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