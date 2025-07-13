Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скандал на Тернопільщині: підліток осквернив пам’ятник Герою Небесної сотні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Скандал на Тернопільщині: підліток осквернив пам’ятник Герою Небесної сотні
Правоохоронці оперативно встановили особу порушника
фото: Наталія Капінос/Facebook

Хлопець видерся на монумент, щоб зробити фото

На Тернопільщині 16-річний місцевий житель виліз на пам’ятник Герою Небесної сотні Олександру Капіносу та опублікував відповідне фото в соціальних мережах. Як інформує «Главком», про це повідомили поліція Тернопільщини та сестра загиблого Наталія Капінос.

Так, Наталія Капінос назвала вчинок підлітка ганебним та попросила звернути на нього увагу місцеву владу та поліцію.

«Я не знаю, що спонукало земляка зробити цей гнилий вчинок. Особа на фото дуже хотіла бути крутою серед молоді, зробивши таке...», – написала вона.

Згодом у поліції заявили, що 12 липня до поліціянтів Кременецької громади надійшла інформація про те, що в центрі села Дунаїв юнак виліз на пам’ятник Герою Небесної сотні Олександру Капіносу, а згодом опублікував фото в соціальній мережі.

Правоохоронці оперативно встановили особу порушника – ним виявився 16-річний місцевий житель. Наразі розв’язується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.

Олександр Капінос брав участь у Революції гідності. Він прибув до Києва наприкінці листопада, коли тільки розпочався Євромайдан. Після створення Самооборони Майдану став ройовим 35-ї сотні «Волинська Січ» із псевдо Кремінь, повідомляють у музеї Революції гідності.

Увечері 18 лютого 2014 року під час силового штурму Майдану Олександр разом зі своєю сотнею обороняв Будинок Федерації профспілок України. Близько 22-ї години він зазнав поранення голови. Олександра доправили до Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги, де йому зробили операцію. Однак травма виявилася надто важкою. 19 лютого чоловік помер. Олександрові Капіносу було 29 років.

Нагадаємо, у Рівному, на кладовищі в мікрорайоні Грабник, невідомі осквернили могилу полеглого захисника Тараса Давидюка.

Також у Бучі зафіксували випадок вандалізму на місцевому кладовищі – пошкоджено щонайменше десять надгробних пам’ятників. Інцидент стався на цвинтарі, розташованому на вулиці Антонія Михайловського.

Читайте також:

Теги: монумент поліція Тернопіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент громади Фернандо Лопес Мірас також закликав до «спокою серед населення»
Іспанський регіон охопили вуличні заворушення: відкрито «полювання на іноземців»
Сьогодні, 14:45
Внаслідок нічних обстрілів загинули дві жінки у Подільському районі
Загинула 22-річна поліціянтка. Що відомо про жертв нічного удару по Києву
10 липня, 08:51
Завдяки оперативним та рішучим діям поліцейських вдалося врятувати жінці життя
Жінка підірвалася на вибухівці біля кордону з РФ, збираючи гриби
9 липня, 10:53
2 липня на околиці Житомира пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинули люди, є постраждалі та зруйновані будівлі
Вибухи біля Житомира: поліція назвала причину та оголосила підозри п’ятьом фігурантам
7 липня, 16:27
Зловмисникам загрожує до восьми років в'язниці
На Запоріжжі поліцейський і адвокатка підозрюються у заволодінні квартирами померлих
2 липня, 06:54
Під виглядом «водіїв», «диспетчерів» або «туристичних агентів» шахраї пропонують вигідні умови, швидку оплату й «знижки»
Шахраї почали маскуватись під перевізників: поліція попереджає про нову схему
30 червня, 07:29
На Дніпропетровщині через атаку FPV-дрона постраждали поліцейські
На Дніпропетровщині через атаку FPV-дрона постраждали поліцейські
21 червня, 22:57
Водію загрожує до восьми років позбавлення волі
На Черкащині працівник ТЦК збив велосипедистку і втік: реакція відомства
21 червня, 19:59
Інформацію про розшук підозрюваної було опубліковано в обліках Генерального секретаріату Інтерполу
Німеччина екстрадувала житомирянку, яка сприяла незаконному в'їзду 10 громадян Ірану до України
17 червня, 16:20

Суспільство

Скандал на Тернопільщині: підліток осквернив пам’ятник Герою Небесної сотні
Скандал на Тернопільщині: підліток осквернив пам’ятник Герою Небесної сотні
В Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря – Діденко
В Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря – Діденко
Звідки кавун? Україна цьогоріч розширила географію імпорту
Звідки кавун? Україна цьогоріч розширила географію імпорту
Масовані атаки Росії по Україні можуть бути підготовкою до «вирішальної битви» – DW
Масовані атаки Росії по Україні можуть бути підготовкою до «вирішальної битви» – DW
«Хортиця» повідомила про ситуацію на адмінмежі Дніпропетровщини
«Хортиця» повідомила про ситуацію на адмінмежі Дніпропетровщини
На війні загинув «голос» радіо «Карпати». Згадаймо Сергія Силкіна
На війні загинув «голос» радіо «Карпати». Згадаймо Сергія Силкіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2025
38K
Путін хоче зустрітися з Зеленським, але тільки після капітуляції України
22K
Прогноз магнітних бур на 13-15 липня: якою буде сонячна активність
13K
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
6931
«Зевс виконав прохання». У Дніпрі блискавка вдарила одразу після слів оператора (відео)

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 06:15

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua