Скандал на Тернопільщині: підліток осквернив пам’ятник Герою Небесної сотні

Хлопець видерся на монумент, щоб зробити фото

На Тернопільщині 16-річний місцевий житель виліз на пам’ятник Герою Небесної сотні Олександру Капіносу та опублікував відповідне фото в соціальних мережах. Як інформує «Главком», про це повідомили поліція Тернопільщини та сестра загиблого Наталія Капінос.

Так, Наталія Капінос назвала вчинок підлітка ганебним та попросила звернути на нього увагу місцеву владу та поліцію.

«Я не знаю, що спонукало земляка зробити цей гнилий вчинок. Особа на фото дуже хотіла бути крутою серед молоді, зробивши таке...», – написала вона.

Згодом у поліції заявили, що 12 липня до поліціянтів Кременецької громади надійшла інформація про те, що в центрі села Дунаїв юнак виліз на пам’ятник Герою Небесної сотні Олександру Капіносу, а згодом опублікував фото в соціальній мережі.

Правоохоронці оперативно встановили особу порушника – ним виявився 16-річний місцевий житель. Наразі розв’язується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.

Олександр Капінос брав участь у Революції гідності. Він прибув до Києва наприкінці листопада, коли тільки розпочався Євромайдан. Після створення Самооборони Майдану став ройовим 35-ї сотні «Волинська Січ» із псевдо Кремінь, повідомляють у музеї Революції гідності.

Увечері 18 лютого 2014 року під час силового штурму Майдану Олександр разом зі своєю сотнею обороняв Будинок Федерації профспілок України. Близько 22-ї години він зазнав поранення голови. Олександра доправили до Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги, де йому зробили операцію. Однак травма виявилася надто важкою. 19 лютого чоловік помер. Олександрові Капіносу було 29 років.

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