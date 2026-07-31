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П’яний водій вантажівки врізався у відбійник на Столичному шосе: деталі ДТП

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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П’яний водій вантажівки врізався у відбійник на Столичному шосе: деталі ДТП
Маючи явні ознаки сп’яніння, винуватець ДТП відмовився від освідування
фото: патрульна поліція Києва

На порушника склали одразу три адмінпротоколи

У Голосіївському районі Києва в четвер, 30 липня, водій вантажівки на швидкості протаранив металевий відбійник. У водія автомобіля виявили ознаки сп’яніння, але від освідування він відмовився. Про це повідомили в пресслужбі столичної патрульної поліції, інформує «Главком».

За словами правоохоронців, під час патрулювання Голосіївського району на Столичному шосе вони виявили вантажівку Renault, яка в'їхала у відбійник

«Спілкуючись з водієм, ми виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився», – уточнили поліцейські.

Поліція виявила у винуватця ДТП явні ознаки алкогольного сп'яніння
Поліція виявила у винуватця ДТП явні ознаки алкогольного сп'яніння
фото: патрульна поліція Києва

На чоловіка склали адміністративні протоколи за фактом порушення ПДР, що спричинило аварію (штраф 850 грн), керування вантажівкою у стані сп’яніння (мінімальний штраф 17 тисяч гривень) та за керування машиною без відповідних документів (штраф 425 грн). Надалі рішення по справі прийматиме суд.

Крім того, у поліції додали, що на Столичному шосе тимчасово ускладнений рух транспорту, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт по відновленню пошкодженого внаслідок ДТП дорожнього огородження. На опублікованому в соцмережах відео можна побачити, що водій зніс близько 50 метрів металевого відбійника.

Нагадаємо, на автодорозі Київ – Харків сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та трьох автомобілів. Унаслідок аварії загинув 26-річний чоловік. За попередніми даними правоохоронців, 63-річний керманич вантажівки DAF із напівпричепом, рухаючись у напрямку Харкова, спочатку врізався у причіп, що стояв на правому узбіччі. Після першого удару фура наїхала на 26-річного пішохода, а потім протаранила ще два легковики Volkswagen, які також перебували на узбіччі.

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Теги: ДТП Київ

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