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«Дворецький у комплекті?»: під Києвом за $780 тис. продається 11-кімнатний маєток

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Дворецький у комплекті?»: під Києвом за $780 тис. продається 11-кімнатний маєток
Маєток вражає своїм розмахом та плануванням
фото: АН «Велика нерухомість»

Під Києвом виставлено на продаж черговий «палац», який уже встигли порівняти з житлом циганського барона

У селищі Святопетрівське Бучанського району (всього за 15 хвилин від Києва) виставили на продаж гігантський будинок загальною площею 850 кв. м. За особняк на ділянці у 12 сотих без комісії просять $780 тис. (майже 32 млн грн). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оголошення рієлторської агенції «Велика нерухомість».

Масштаби вражають: три кухні та чотири ванні кімнати

Маєток вражає своїм розмахом та плануванням, яке більше нагадує мініготель чи санаторій, аніж звичайне сімейне житло

Серед 11 кімнат на особливу увагу заслуговує просторий зал – схоже, господар планував влаштовувати там пишні прийоми та бали
Серед 11 кімнат на особливу увагу заслуговує просторий зал – схоже, господар планував влаштовувати там пишні прийоми та бали
фото: АН «Велика нерухомість»
Просторий зал має вікна від стелі до підлоги
Просторий зал має вікна від стелі до підлоги
фото: АН «Велика нерухомість»

Загалом у будинку облаштовано:

  • 11 житлових кімнат;
  • три кухні (дві основні та одна літня);
  • просторий зал і передпокій;
  • чотири ванні кімнати та чотири окремих санвузли;
  • гардеробну, пральню, котельню, кілька підсобних приміщень і гараж.
Одна з кухонь обладнана білим гарнітуром у класичному стилі
Одна з кухонь обладнана білим гарнітуром у класичному стилі
фото: АН «Велика нерухомість»
Обідня зона
Обідня зона
фото: АН «Велика нерухомість»
Окремі меблі вкриті плівкою, щоб не бруднилися в очікування нових власників
Окремі меблі вкриті плівкою, щоб не бруднилися в очікування нових власників
фото: АН «Велика нерухомість»
Довжелезний коридор будинку
Довжелезний коридор будинку
фото: АН «Велика нерухомість»

Нерухомість розташована на двох рівнях – першому та мансардному поверхах. За словами продавців, будинок повністю укомплектований меблями та технікою, а також оснащений необхідними комунікаціями: має власну свердловину, газ, септик, підлогове водяне опалення, систему охорони та відеонагляду.

У деяких кімнатах панує мінімалізм: із меблів там можна побачити хіба що самотній диван та масивні штори
У деяких кімнатах панує мінімалізм: із меблів там можна побачити хіба що самотній диван та масивні штори
фото: АН «Велика нерухомість»
Спальня також не перевантажена меблями
Спальня також не перевантажена меблями
фото: АН «Велика нерухомість»
Стіни оздоблені ліпниною, а зі стелі звисають масивні кришталеві люстри
Стіни оздоблені ліпниною, а зі стелі звисають масивні кришталеві люстри
фото: АН «Велика нерухомість»
Ще одна кухня, також у білому кольорі
Ще одна кухня, також у білому кольорі
фото: АН «Велика нерухомість»
Такий вигляд має один із санвузлів будинку
Такий вигляд має один із санвузлів будинку
фото: АН «Велика нерухомість»
Ванна кімната демонструє очевидний надлишок декору
Ванна кімната демонструє очевидний надлишок декору
фото: АН «Велика нерухомість»
Ванна кімната
Ванна кімната
фото: АН «Велика нерухомість»
Ще одна ванна кімната
Ще одна ванна кімната
фото: АН «Велика нерухомість»
Котельня під стать усьому маєтку – теж вражає габаритами
Котельня під стать усьому маєтку – теж вражає габаритами
фото: АН «Велика нерухомість»
Зовні будинок має значно стриманіший вигляд
Зовні будинок має значно стриманіший вигляд
фото: АН «Велика нерухомість»
Гараж
Гараж
фото: АН «Велика нерухомість»
Прибудинкова територія повністю впорядкована: подвір’я вимощене плиткою, а на в’їзді облаштовано автоматичні ворота
Прибудинкова територія повністю впорядкована: подвір’я вимощене плиткою, а на в’їзді облаштовано автоматичні ворота
фото: АН «Велика нерухомість»
Вздовж високого цегляного паркану ростуть плодові дерева
Вздовж високого цегляного паркану ростуть плодові дерева
фото: АН «Велика нерухомість»
Оголошення на профільному порталі dom.ria
Оголошення на профільному порталі dom.ria
скриншот

Від пансіонату до дитсадка: що пропонують зробити з маєтком

Через велетенську площу та специфічне планування з десятком кімнат і кількома кухнями самі продавці розуміють, що знайти покупця для особистого проживання буде непросто. Тому в оголошенні пропонують розглядати об'єкт під комерційні проєкти.

Серед варіантів використання рієлтори називають:

  • приватну клініку або реабілітаційний центр;
  • будинок для людей похилого віку;
  • приватний дитячий садок чи навчальний центр;
  • офіс компанії або мініготель.

«Дворецький у комплекті?»: реакція мережі

Незвичайний об'єкт із розкішним інтер'єром викликав жваву дискусію в соціальних мережах. Користувачі  почали іронізувати щодо масштабів та специфичного дизайну житла:

  • Ольга Ольга: «Хто звалює з України?»
  • Олександр Кущ: «Дворецький також в комплекті до будинку?»
  • Альона Степовенко: «Якісь замалі ванни»
  • Andrew Reva: «А куди цигани переїхали?»
  • Luba Matsola: «Хата корупціонера?»
  • Анна Романова: «Підкажіть, який дизайнер створив це неповторне диво?»
  • Oksana Smoliy (у відповідь Анні): «Напевно, циганський барон».

Нагадаємо, у Печерському районі столиці виставлена на продаж двокімнатна квартира з розкішним, але вельми специфічним дизайном. Житло розташоване в елітному житловому комплексі «Престиж Хол» на вулиці Василя Тютюнника, поруч із метро «Палац Україна». За нерухомість площею 86,2 кв. м без комісії продавці просять $250 тис.

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Теги: Київ метро нерухомість Київщина житло Україна будинок дизайнер

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