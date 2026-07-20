«Дворецький у комплекті?»: під Києвом за $780 тис. продається 11-кімнатний маєток
Під Києвом виставлено на продаж черговий «палац», який уже встигли порівняти з житлом циганського барона
У селищі Святопетрівське Бучанського району (всього за 15 хвилин від Києва) виставили на продаж гігантський будинок загальною площею 850 кв. м. За особняк на ділянці у 12 сотих без комісії просять $780 тис. (майже 32 млн грн). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оголошення рієлторської агенції «Велика нерухомість».
Масштаби вражають: три кухні та чотири ванні кімнати
Маєток вражає своїм розмахом та плануванням, яке більше нагадує мініготель чи санаторій, аніж звичайне сімейне житло
Загалом у будинку облаштовано:
- 11 житлових кімнат;
- три кухні (дві основні та одна літня);
- просторий зал і передпокій;
- чотири ванні кімнати та чотири окремих санвузли;
- гардеробну, пральню, котельню, кілька підсобних приміщень і гараж.
Нерухомість розташована на двох рівнях – першому та мансардному поверхах. За словами продавців, будинок повністю укомплектований меблями та технікою, а також оснащений необхідними комунікаціями: має власну свердловину, газ, септик, підлогове водяне опалення, систему охорони та відеонагляду.
Від пансіонату до дитсадка: що пропонують зробити з маєтком
Через велетенську площу та специфічне планування з десятком кімнат і кількома кухнями самі продавці розуміють, що знайти покупця для особистого проживання буде непросто. Тому в оголошенні пропонують розглядати об'єкт під комерційні проєкти.
Серед варіантів використання рієлтори називають:
- приватну клініку або реабілітаційний центр;
- будинок для людей похилого віку;
- приватний дитячий садок чи навчальний центр;
- офіс компанії або мініготель.
«Дворецький у комплекті?»: реакція мережі
Незвичайний об'єкт із розкішним інтер'єром викликав жваву дискусію в соціальних мережах. Користувачі почали іронізувати щодо масштабів та специфичного дизайну житла:
- Ольга Ольга: «Хто звалює з України?»
- Олександр Кущ: «Дворецький також в комплекті до будинку?»
- Альона Степовенко: «Якісь замалі ванни»
- Andrew Reva: «А куди цигани переїхали?»
- Luba Matsola: «Хата корупціонера?»
- Анна Романова: «Підкажіть, який дизайнер створив це неповторне диво?»
- Oksana Smoliy (у відповідь Анні): «Напевно, циганський барон».
Нагадаємо, у Печерському районі столиці виставлена на продаж двокімнатна квартира з розкішним, але вельми специфічним дизайном. Житло розташоване в елітному житловому комплексі «Престиж Хол» на вулиці Василя Тютюнника, поруч із метро «Палац Україна». За нерухомість площею 86,2 кв. м без комісії продавці просять $250 тис.
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