Захопив землю біля Дніпра: нардеп двох скликань постане перед судом

Обвинувальний акт щодо колишнього депутата скеровано до суду, матеріали відносно його батька виділені в окреме провадження

Прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо 55-річного народного депутата VI та VIII скликань, який також був депутатом Київської міської ради. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

За даними «Главкома», йдеться про Олександра Супруненка, який був народним депутатом VI (2007-2012) та VIII (2014-2019) скликань, а також членом Київської міської ради.

Колишнього депутата обвинувачують у самовільному зайнятті земельних ділянок та незаконному зведенні будинку в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Будинок депутата, зведений на захопленій ділянці фото: Київська міська прокуратура

За даними досудового розслідування, у період з 2008 по 2017 роки обвинувачений, діючи за попередньою змовою зі своїм батьком, без відповідних рішень органів державної влади самовільно зайняв суміжні земельні ділянки площею понад 0,3 га у Дніпровському районі міста Києва.

Обвинувачені звели навколо паркан, чим обмежили доступ інших людей до самовільно зайнятих територій та води. На одній з цих ділянок у 2012 році звели будинок площею 103 кв. м. При цьому ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги.

У прокуратурі наголосили, що самовільно захоплені земельні ділянки розташовані в межах 100-метрової прибережної захисної смуги великої річки, де будь-яке будівництво та встановлення огорож заборонене законом.

Наразі обвинувальний акт щодо колишнього депутата скеровано до суду. Матеріали відносно його батька виділені в окреме провадження.

Що відомо про Супруненка

Олександр Супруненко народився у Києві у 1971 році. Працював шофером, оператором АЗС, юридичним та маркетинговим консультантом. У 2000-х роках був директором на кількох підприємствах.

З 2006 року обіймав посаду депутата Київської міської ради за списком Блоку Леоніда Черновецького як безпартійний.

Вперше був обраний народним депутатом у 2007 році за списками "Партії регіонів", вдруге - як самовисуванець. У 2012 році голосував за скандальний закон щодо засад державної мовної політики, який розширював використання російської мови.

На виборах 2019 року Супруненко не пройшов до парламенту як мажоритарник.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці зупинили масштабну схему привласнення заповідних земель в урочищі Гайок. Члени садового кооперативу самовільно забудували понад 3 га території Національного природного парку «Голосіївський». Слідством встановлено, що учасники кооперативу без жодних дозволів звели 33 садові будинки на самовільно зайнятій ділянці.

До слова, 20 січня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Вироком суду експрезидента визнано винуватим у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради на Київщині площею 17,5 га та орієнтовною вартістю понад 22 млн грн. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, посади в органах, установах і організаціях, повʼязаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконувати такі функції за спеціальним повноваженням строком на три роки, з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.