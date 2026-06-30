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Повітряна тривога у Києві тривала 29 хвилин

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Повітряна тривога у Києві тривала 29 хвилин
колаж: glavcom.ua

Громадянам можна виходити з укриття

У Києві та низці областей України ввечері 30 червня оголошено повітряну тривогу. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з півночі. Станом на зараз оголошено відбій тривоги в більшості областей. У Києві загроза тривала 29 хвилин – з 20:23 до 21:53.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1587-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Київ Україна тривога

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