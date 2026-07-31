У Голосіївському районі через уламки дрона сталася пожежа

Пожежу вже локалізували

Російські окупанти в п’ятницю, 31 липня, атакували Київську область за допомогою реактивних дронів. Внаслідок падіння уламків збитого БПлА виникла пожежа. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

«У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння травʼяного настилу. Наразі пожежу локалізували. Екстрені служби працюють на місці», – йдеться в повідомленні.

Вранці п’ятниці, 31 липня, пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомила про те, що реактивні БпЛА рухались у напрямку Києва з північного заходу.

Згодом у місті пролунали вибухи, а міський голова Києва Віталій Кличко поінформував, що у столиці працювали сили ППО по ворожих БпЛА. О 09:52 повітряну тривогу відмінили.