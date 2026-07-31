Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Голосіївському районі через уламки дрона сталася пожежа

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Голосіївському районі через уламки дрона сталася пожежа
Вранці 31 липня Київ атакували реактивні дрони ворога
фото: соцмережі

Пожежу вже локалізували

Російські окупанти в п’ятницю, 31 липня, атакували Київську область за допомогою реактивних дронів. Внаслідок падіння уламків збитого БПлА виникла пожежа. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

«У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння травʼяного настилу. Наразі пожежу локалізували. Екстрені служби працюють на місці», – йдеться в повідомленні.

Вранці п’ятниці, 31 липня, пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомила про те, що реактивні БпЛА рухались у напрямку Києва з північного заходу.

Згодом у місті пролунали вибухи, а міський голова Києва Віталій Кличко поінформував, що у столиці працювали сили ППО по ворожих БпЛА. О 09:52 повітряну тривогу відмінили.

 

Теги: пожежа окупанти Віталій Кличко соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа наближається до Бордо
Бордо під загрозою: сотні тисяч людей у Франції евакуйовані через пожежі
26 липня, 10:48
Повторна тривога через можливий балістичний удар тривала 33 хвилини
Повторна тривога через можливий балістичний удар тривала 33 хвилини
25 липня, 03:39
Ситуація на фронті 24 липня
192 бої за добу: лінія фронту станом на 24 липня 2026
24 липня, 22:25
Роботи з ліквідації пожежі та її наслідків тривали понад добу
Вигоріло 100 тис. кв. м: на Київщині ліквідовано масштабну пожежу після атаки РФ
20 липня, 13:15
Херсонська ОВА закрила для дітей частину небезпечних територій
Херсонщина розширила зону обов'язкової евакуації: кого це стосується
17 липня, 18:43
Головне за ніч 14 липня
Пожежі у Києві, детонація складу окупантів та атака хуситів: головне за ніч 14 липня
14 липня, 05:50
В Україні триває 1595-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2026 року
7 липня, 09:20
Ворог атакував обласний центр безпілотниками та керованими авіабомбами, є влучання по цивільній інфраструктурі
РФ атакувала Суми дронами та авіабомбами: зросла кількість постраждалих, є загиблі
3 липня, 23:00
Пожежа у Чорнобильському заповіднику
У Чорнобильській зоні триває гасіння пожежі: яка ситуація з радіацією
3 липня, 12:18

Новини

П’яний водій вантажівки врізався у відбійник на Столичному шосе: деталі ДТП
П’яний водій вантажівки врізався у відбійник на Столичному шосе: деталі ДТП
У Голосіївському районі через уламки дрона сталася пожежа
У Голосіївському районі через уламки дрона сталася пожежа
Захопив землю біля Дніпра: нардеп двох скликань постане перед судом
Захопив землю біля Дніпра: нардеп двох скликань постане перед судом
Вдарив ножем сусіда в готелі: у Києві затримано жителя Дніпра
Вдарив ножем сусіда в готелі: у Києві затримано жителя Дніпра
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У столиці лунають вибухи: ППО відбиває атаку реактивних дронів
У столиці лунають вибухи: ППО відбиває атаку реактивних дронів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2026
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Сьогодні, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua