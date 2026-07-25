Купила будинок за мільйон доларів: 80-річна емігрантка розповіла, скільки коштує життя у Києві

Емігрантка розповіла, як влаштувала своє життя за кордоном

80-річна пані Фріда – емігрантка із Сімферополя. Жінка приїхала зі США до Києва та висловила свою думку про вартість життя в столиці. Про це пише «Главком» із посиланням на допис блогерки Ангеліни Пичик.

Пані Фріда в 1979 році емігрувала до США із Сімферополя, тоді їй було 34 роки. Вона переїхала до чужої країни, не знаючи англійської мови. Як пояснила жінка, вона поїхала за кордон, тому що не хотіла жити в СРСР. Проте за життя в Штатах вона знайшла роботу за своїм фахом інженера та здійснила мрію свого життя.

До Києва в липні 2026 року жінка приїхала вдруге за життя. На думку емігрантки, вартість життя в Києві не сильно відрізняється від витрат у США. «Не набагато менше, ніж в Америці», – сказала жінка.

Пані Фріда у відео намагалася розмовляти російською мовою. За її словами, раніше вона знала українську мову, однак за роки в еміграції забула. «Я знала, але зараз вона (мова, – «Главком») повертається», – сказала пенсіонерка. Її брат родом із Херсону, а сестра з Євпаторії. У Львові жінка також має родичів.

Пані Фріда нині отримує 2 тис. доларів пенсії на місяць, вона пропрацювала 30 років. Як стверджує емігрантка, їй вистачає цих коштів. У США вона здійснила свою мрію – збудувала власний будинок. За словами пенсіонерки, він коштує близько $1 млн. Також у Лос-Анджелесі вона зустріла свого чоловіка, вони прожили разом 20 років. Нині вже 18 років, як він пішов із життя.

У 80 років пані Фріда зізнається, що почувається краще, ніж коли їй було 40. Про це вона розповіла, вказуючи на серце та розум. Наприкінці своєї розповіді жінка побажала українцям миру та завершення війни.

Нагадаємо, дві подруги-пенсіонерки з Києва стали зірками соцмереж. Жінки розповіли про свою пенсію та поділилися історією свого життя і знайомства, вразивши користувачів. Одній із жінок, Лідії, 87 років, вона досі працює в Інституті органічної хімії та є кандидатом хімічних наук. Подруга пенсіонерки також є викладачкою, кандидатом біологічних наук, їй нині 90 років.