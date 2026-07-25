Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Купила будинок за мільйон доларів: 80-річна емігрантка розповіла, скільки коштує життя у Києві

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Українка розповіла, яку пенсію отримує в США
фото: скриншот Іnstagram.com/angelina_pichik

Емігрантка розповіла, як влаштувала своє життя за кордоном

80-річна пані Фріда – емігрантка із Сімферополя. Жінка приїхала зі США до Києва та висловила свою думку про вартість життя в столиці. Про це пише «Главком» із посиланням на допис блогерки Ангеліни Пичик.

Пані Фріда в 1979 році емігрувала до США із Сімферополя, тоді їй було 34 роки. Вона переїхала до чужої країни, не знаючи англійської мови. Як пояснила жінка, вона поїхала за кордон, тому що не хотіла жити в СРСР. Проте за життя в Штатах вона знайшла роботу за своїм фахом інженера та здійснила мрію свого життя.

До Києва в липні 2026 року жінка приїхала вдруге за життя. На думку емігрантки, вартість життя в Києві не сильно відрізняється від витрат у США. «Не набагато менше, ніж в Америці», – сказала жінка.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Пані Фріда у відео намагалася розмовляти російською мовою. За її словами, раніше вона знала українську мову, однак за роки в еміграції забула. «Я знала, але зараз вона (мова, – «Главком») повертається», – сказала пенсіонерка. Її брат родом із Херсону, а сестра з Євпаторії. У Львові жінка також має родичів.

Пані Фріда нині отримує 2 тис. доларів пенсії на місяць, вона пропрацювала 30 років. Як стверджує емігрантка, їй вистачає цих коштів. У США вона здійснила свою мрію – збудувала власний будинок. За словами пенсіонерки, він коштує близько $1 млн. Також у Лос-Анджелесі вона зустріла свого чоловіка, вони прожили разом 20 років. Нині вже 18 років, як він пішов із життя.

У 80 років пані Фріда зізнається, що почувається краще, ніж коли їй було 40. Про це вона розповіла, вказуючи на серце та розум. Наприкінці своєї розповіді жінка побажала українцям миру та завершення війни.

Нагадаємо, дві подруги-пенсіонерки з Києва стали зірками соцмереж. Жінки розповіли про свою пенсію та поділилися історією свого життя і знайомства, вразивши користувачів. Одній із жінок, Лідії, 87 років, вона досі працює в Інституті органічної хімії та є кандидатом хімічних наук. Подруга пенсіонерки також є викладачкою, кандидатом біологічних наук, їй нині 90 років. 

Читайте також:

Теги: еміграція гроші пенсія Київ США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп хоче нагородити своїх синів важливою відзнакою
Трамп потрапив у курйоз через невдалий жарт про своїх синів
2 липня, 16:53
Дарʼя Гончар та її мама бігли до укриття, але не встигли...
Обстріл Києва 2 червня: після трьох тижнів у реанімації померли 30-річна жінка та її мати
24 червня, 14:22
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 липня, 01:44
Камалія покала кадри зруйнованого бізнес-центру
Бізнес співачки Камалії вп'яте постраждав через атаку РФ на Київ (відео)
7 липня, 14:15
Дівчина поділилася власним досвідом життя у Варшаві
Українка розкрила чітку формулу, що треба для переїзду до Польщі
16 липня, 05:10
Фахівці проводитимуть профілактичні роботи з очищення зливоприймальної системи
Рух вулицею Юності буде обмежено до 1 липня (схема)
29 червня, 14:17
До ліквідації наслідків на цій локації залучалися 183 рятувальники та 99 одиниць техніки ДСНС
У Дарницькому районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи
7 липня, 09:21
Ліквідація наслідків ракетної атаки на Київ, 19 липня 2026 р.
Повітряні сили повідомили, скільки ракет вдарило по столиці
19 липня, 09:31
Мита не стосуватимуться енергоносіїв, калійних добрив, риби та критично важливих мінералів
Трамп запровадив 50% мит на деякі товари з Канади
21 липня, 07:23

Життя

Найавторитетніший гороскоп на 26 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 26 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Купила будинок за мільйон доларів: 80-річна емігрантка розповіла, скільки коштує життя у Києві
Купила будинок за мільйон доларів: 80-річна емігрантка розповіла, скільки коштує життя у Києві
Юлія Тимошенко показалася після схуднення: у чому секрет стрункості нардепки
Юлія Тимошенко показалася після схуднення: у чому секрет стрункості нардепки
Найавторитетніший гороскоп на 25 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 25 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
«Музика – це мої ліки». Військовий став діджеєм після поранення
«Музика – це мої ліки». Військовий став діджеєм після поранення
Залужний розповів про великий борг перед дружиною
Залужний розповів про великий борг перед дружиною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2026
112K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
72K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)
55K
Ліцеїст із Київщини створив пристрій, який може змінити хід війни

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Вчора, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua