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Росіяни вбили цілу сім'ю в Києві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни вбили цілу сім'ю в Києві
Наслідки російського удару по Києву 6 липня
фото: ДСНС Києва

Сибіга: Російські терористи завдавали ударів по мирних жителях

У одному з районів Києва через масований російський обстріл 6 липня загинула ціла сім’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра зовнішніх справ Андрія Сибігу.

«Російські терористи завдавали ударів по мирних жителях, які спали, поціливши у житлові багатоповерхівки, щоб завдати якомога більших втрат. В одному з районів з-під завалів витягли загиблу сім’ю: матір, батька та дитину. Рятувальні операції тривають, і, на жаль, кількість жертв, ймовірно, зростатиме», – зауважив міністр.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих.

Також унаслідок масованої російської атаки на Київщину загинуло троє людей. Міста Боярка та Вишневе на Київщині залишилися без електропостачання.

Зауважимо, у Вишневому на Київщині через загрозу повторної детонації розпочалася евакуація жителів із небезпечної території. «Вже тимчасово евакуювали більше 500 людей до завершення робіт з ліквідації. Також проводимо обстеження пошкоджених приватних будинків, аби не пропустити жодного постраждалого», – наголосив Клименко.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста. 

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Теги: Київ війна Андрій Сибіга

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