Понад 500 зупинок за місяць: що найчастіше блокує ескалатори у столичному метро

Ескалатор – це складна система з великою кількістю деталей, які безперервно працюють. Водночас вивести його з ладу можуть зовсім прості речі

У 30 випадках кияни та гості міста зривали стоп-кран взагалі без видимої на те потреби

Із початком літніх канікул у КП «Київський метрополітен» закликали пасажирів, особливо батьків із дітьми, суворо дотримуватися правил безпеки на ескалаторах. За червень 2026 року у столичній підземці зафіксували 570 зупинок ескалаторів через необережність пасажирів, повідомляє «Главком».

За статистикою підприємства, у 181 випадку рух підйомників блокувався через потрапляння сторонніх предметів в елементи конструкції.

Які предмети є найчастішою причиною зупинки ескалаторів:

сумки, пакети та поли довгого одягу;

монети та підбори;

взуття (особливо кросівки з м'якою гумовою підошвою).

Зустрічаються і нетипові випадки – нещодавно на станції «Університет» роботу ескалатора повністю заблокував упущений пасажиром мобільний телефон.

Окрім потрапляння речей, ще 263 рази ескалатори зупиняли ручкою «Стоп» задля уникнення травмування пасажирів. Водночас у 30 випадках кияни та гості міста зривали стоп-кран взагалі без видимої на те потреби.

Головні порушення, які фіксує метрополітен:

Традиційно найчастіше пасажири ігнорують вимогу триматися за поручень. Також серед лідерів порушень залишаються біг ескалатором, сидіння на східцях та заступ за жовту обмежувальну лінію.

Метрополітен закликає батьків ретельно пильнувати дітей під час поїздок: тримати їх за руку (а малюків – на руках) та не дозволяти гратися з рухомими частинами підйомника, адже дитяча цікавість часто призводить до травм.

Нагадаємо, після запровадження у столиці нових тарифів на проїзд у громадському транспорті раніше придбані поїздки залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року. Усі поїздки, які пасажири встигнуть придбати до 14 липня, діятимуть ще протягом двох місяців – до 14 вересня поточного року. Після завершення цього терміну всі невикористані поїздки не згорять, їх автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на баланс електронного квитка користувача.

Як відомо, нову тарифну модель у комунальному транспорті столиці з разовим квитком по 30 грн планують запровадити з 15 липня 2026 року. На сайті Київради вже з'явилася петиція проти цього рішення, яка рекордно швидко набрала необхідні 6000 голосів.

Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва інфографіка: КМДА

інфографіка% КМДА

«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.

До слова, запровадження у Києві тарифу на проїзд у розмірі 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік. Відповідні розрахунки оприлюднив депутат Київської міської ради, голова бюджетної комісії та лідер опозиційної фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко.