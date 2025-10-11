Головна Техно Авто
У «Дії» тимчасово будуть недоступні деякі послуги для водіїв

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У «Дії» тимчасово будуть недоступні деякі послуги для водіїв
фото: Мінцифри

Послуги в «Дії» запрацюють 15 жовтня

13-14 жовтня в застосунку «Дія» будуть недоступні послуги з перереєстрації авто та заміни техпаспорта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дію».

Причина – оновлення вартості бланків. Сервісному центру МВС потрібен час, щоб внести зміни та опрацювати всі заяви, які вже в роботі. 

Послуги в «Дії» запрацюють 15 жовтня.

Нагадаємо, 8 жовтня Кабмін дозволив бронювати, зберігати й закріплювати номерні знаки авто через портал «Дія». МВС та Мінцифри планують перевести в електронний формат усі дії, пов’язані з номерними знаками: бронювання номерів онлайн; зміна способу зберігання номерних знаків; продовження строку їх зберігання; закріплення комбінацій за транспортним засобом.

Як повідомлялося, ринок нових легкових авто в Україні у вересні показав найвищий результат за останні 12 місяців. За даними «Укравтопрому», протягом місяця українці придбали понад 6,8 тисячі нових автомобілів, що на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні цього року.

До слова, на ринку легкових автомобілів в Україні домінують ахроматичні кольори, що свідчить про прагматичний підхід покупців. На відміну від розвинених країн, де колір авто є способом самовираження, для українців важливіші практичність та ліквідність. 

