Побиття активістів поліцією: З’явилося відео початку зачистки



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Активісти кажуть, що на момент появи спецпризначенців агресивні протестувальники вже півтори хвилини як заспокоїлись

На відео видно, як спецпризначенці почали силою виводити натовп із управління

У мережі Facebook з’явилося відео початку зачистки від натовпу приміщення Подільського управління поліції у Києві 9 лютого ввечері. Тоді було затримано близько 40 людей.

Відео оприлюднив користувач із ніком Mike Lebed.

За його словами, раніше оприлюднене поліцією відео штовханини і бійки є обрізаном, бо на ньому відсутній момент початку зачистки.

«Бо на момент появи спецпризначенців агресивні протестувальники вже півтори хвилини як заспокоїлись! Більше того - їх заспокоювала інша частина протестувальників. Це видно і чутно на відео, що нижче. «Стоп!», «Тормози!», «Тихо!», «Руки (не розпускайте)» чутно від самих протестувальників», - зазначає дописувач.

Mike Lebed впевнений, що за такої ситуації спецпризначенці «мали не автоматично застосовувати силу щодо вже спокійного натовпу, а як мінімум зайти і оцінити поточну обстановку».

Нагадаємо, що активістів, які у суботу були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Голова Національної поліції Сергій Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».

Через побиття поліцією у Подільському управлінні поліції Києва активістів руху «Хто замовив Катю Гандзюк?», що були затримані під час мітингу кандидата у президенти Юлії Тимошенко, порушено кримінальне провадження.

Близько опівночі поліція відпустила затриманих активістів.

Ввечері 9 лютого кілька десятків активістів обстріляли з салютних установок спецкомлекс «Фортеця», де проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Відомий волонтер Роман Синіцин оголосив про початок кампанії зі збору відомостей про поліцейських, які побили активістів в Подільському управління поліції у Києві.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив відео початку штовханини в управління поліції Києва.