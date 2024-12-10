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Поліція затримала ймовірного вбивцю гендиректора найбільшої страхової компанії США

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Поліція затримала ймовірного вбивцю гендиректора найбільшої страхової компанії США
У затриманого виявили «кілька предметів, які його пов’язують з інцидентом» – зокрема маску й вогнепальну зброю, уточнив мер Нью-Йорка
фото: Hawaii Dept. of Land and Natural Resources

Поліція стверджує, що у затриманого був виявлений рукописний «маніфест», який, очевидно, містить мотивацію нападу

Поліція США затримала в штаті Пенсильванія 9 грудня 26-річного Луїджі Манджоне за підозрою у вбивстві гендиректора однієї з найбільших компаній з медичного страхування Браяна Томпсона. Про це повідомляють CNNBBC.

Манджоне сидів у «МакДональдсі» і читав, коли працівник ресторану впізнав його за фотографіями, які поширила поліція. Минулого тижня в Нью-Йорку був застрелений директор страхової компанії UnitedHealthcare Браян Томпсон. За інформацію про підозрюваного у вбивстві оголосили винагороду $60 тис.

У затриманого виявили «кілька предметів, які його пов’язують з інцидентом» – зокрема маску й вогнепальну зброю, уточнив мер Нью-Йорка Ерік Адамс.

Через наявність у нього зброї Манджоне заарештували без права на заставу. Пізніше прокуратура Нью-Йорка висунула проти нього звинувачення у вбивстві разом із чотирма пов’язаними звинуваченнями у володінні зброєю.

Поліція також стверджує, що у затриманого був виявлений рукописний «маніфест», який, очевидно, містить мотивацію нападу. Хоча в документі не згадувалися конкретні цілі, він свідчив про «неприязнь щодо корпоративної Америки», сказав Джозеф Кенні, начальник детективів поліції Нью-Йорка.

Нагадаємо, Генерального директора найбільшої американської страхової компанії UnitedHealthcare Браяна Томпсона застрелили біля готелю New York Hilton Midtown у Манхеттені. 

Так, Браян Томпсон прямував до нью-йоркського готелю Hilton у центрі Мангеттена, щоб відвідати щорічну конференцію інвесторів UnitedHealthcare.

Озброєний чоловік, який, як розповіли слідчі CNN, був у масці, чекав близько 10 хвилин до прибуття Томпсона, перш ніж відкрити вогонь. Потім чоловік у чорній масці втік. 

UnitedHealthcare входить до групи компаній UnitedHealth Group – найбільшої медичної страхової компанії в США, що займає восьме місце в рейтингу Fortune Global 500.

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Теги: прокуратура поліція страхування США вбивство

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