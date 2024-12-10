Поліція затримала ймовірного вбивцю гендиректора найбільшої страхової компанії США

У затриманого виявили «кілька предметів, які його пов’язують з інцидентом» – зокрема маску й вогнепальну зброю, уточнив мер Нью-Йорка

Поліція стверджує, що у затриманого був виявлений рукописний «маніфест», який, очевидно, містить мотивацію нападу

Поліція США затримала в штаті Пенсильванія 9 грудня 26-річного Луїджі Манджоне за підозрою у вбивстві гендиректора однієї з найбільших компаній з медичного страхування Браяна Томпсона. Про це повідомляють CNN, BBC.

Манджоне сидів у «МакДональдсі» і читав, коли працівник ресторану впізнав його за фотографіями, які поширила поліція. Минулого тижня в Нью-Йорку був застрелений директор страхової компанії UnitedHealthcare Браян Томпсон. За інформацію про підозрюваного у вбивстві оголосили винагороду $60 тис.

У затриманого виявили «кілька предметів, які його пов’язують з інцидентом» – зокрема маску й вогнепальну зброю, уточнив мер Нью-Йорка Ерік Адамс.

Через наявність у нього зброї Манджоне заарештували без права на заставу. Пізніше прокуратура Нью-Йорка висунула проти нього звинувачення у вбивстві разом із чотирма пов’язаними звинуваченнями у володінні зброєю.

У центрі Нью-Йорка вбито 50-річного гендиректора найбільшої медичної страховки компанії країни United Healthcare Браяна Томпсона, - CNN. pic.twitter.com/MYn39AkP0B — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 4, 2024

Поліція також стверджує, що у затриманого був виявлений рукописний «маніфест», який, очевидно, містить мотивацію нападу. Хоча в документі не згадувалися конкретні цілі, він свідчив про «неприязнь щодо корпоративної Америки», сказав Джозеф Кенні, начальник детективів поліції Нью-Йорка.

Нагадаємо, Генерального директора найбільшої американської страхової компанії UnitedHealthcare Браяна Томпсона застрелили біля готелю New York Hilton Midtown у Манхеттені.

Так, Браян Томпсон прямував до нью-йоркського готелю Hilton у центрі Мангеттена, щоб відвідати щорічну конференцію інвесторів UnitedHealthcare.

Озброєний чоловік, який, як розповіли слідчі CNN, був у масці, чекав близько 10 хвилин до прибуття Томпсона, перш ніж відкрити вогонь. Потім чоловік у чорній масці втік.

UnitedHealthcare входить до групи компаній UnitedHealth Group – найбільшої медичної страхової компанії в США, що займає восьме місце в рейтингу Fortune Global 500.