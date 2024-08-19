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Суд РФ ув’язнив на 10 років харківського тракториста у справі про «шпигунство»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд РФ ув’язнив на 10 років харківського тракториста у справі про «шпигунство»
За версією слідства, чоловік повідомив Силам оборони координати підрозділу російської мотострілецької дивізії, який згодом зазнав обстрілу
скріншот з відео

Російський суд вважає, що українець збирав відомості, що «шкодять безпеці Росії»

Санкт-Петербурзький міський суд засудив громадянина України Віктора Руденка у справі про «шпигунство» до 10 років колонії суворого режиму. Про це повідомила керівниця об'єднаної пресслужби судів міста Дарина Лебедєва.

Згідно з версією слідства, у березні 2022 року чоловік збирав відомості, що нібито «шкодять безпеці Росії» за завданням СБУ, перебуваючи водночас на території України. Стверджується, що робив він це з ідейних спонукань, «з метою нанесення вогневого ураження російським військовослужбовцям, озброєнню та військовій техніці». Підкреслюється, що ці відомості не є державною таємницею.

Зокрема, суд визнав, що, завдяки переданим даним українській стороні Руденком, мінометному обстрілу піддався підрозділ російської мотострілецької дивізії.

Як зауважила Лебедєва, Руденко не заперечував фактичних обставин, але винним себе не визнав, пояснивши, що у скоєному не розкаюється.

Нагадаємо, до серпня 2024 року в Росії склали понад 10 тис. протоколів за статтею про «дискредитацію» армії за антивоєнні висловлювання.

До слова, українець Олексій Єфименко отримав до семи років ув'язнення у колонії суворого режиму РФ у справі про «шпигунство».

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Теги: СБУ війна українці суд росія окупанти

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