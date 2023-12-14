Зеленський із неоголошеним візитом прибув до Німеччини
Зеленський вирушив до Вісбадена, де розташований американський штаб військової допомоги Україні
Сьогодні, 14 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом. Про це повідомляє Bild.
Як зазначається, глава України прилетів до Франкфурта-на-Майні, повідомила місцева поліція.
І одразу після прибуття Зеленський вирушив до Вісбадена, де розташований американський штаб військової допомоги Україні.
Також 13 грудня Зеленський з неанонсованим візитом побував в Осло.
Нагадаємо, у межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом.
Президент США висловив свою підтримку Україні та запевнив, що Сполучені Штати стоятимуть на боці України.
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