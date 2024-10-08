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Поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику паплюжив загиблих військовослужбовців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику паплюжив загиблих військовослужбовців
Чоловік зневажливо висловлювався про захисників, які віддали свої життя в боях із російськими окупантами
фото: пресслужба поліції

Працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ встановили особу зловмисника та затримали його поблизу місця проживання

У Києві чоловік зневажливо висловлювався про захисників, які віддали свої життя в боях із російськими окупантами, та робив заяви про «культ смерті» посеред української столиці. Він нецензурно познущався з імпровізованої алеї пам'яті полеглих воїнів на Майдані Незалежності. Наразі чоловіка затримала поліція.

«Під час моніторингу соцмереж працівники поліції виявили відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику негативно висловлювався в бік українського суспільства та принижував військових, зокрема захисників, які загинули захищаючи український народ від російського агресора», – повідомляє пресслужба поліції.

У результаті проведених оперативних заходів працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ встановили особу зловмисника та затримали його поблизу місця проживання.

У мережі повідомляють, що ймовірно, цим чоловіком є Денис Віценко – київський музикант, засновник музичних проєктів, музичний викладач, автор багатьох пісень та людина, яка відіграла безліч концертів.

Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали жінку, яка на столичному вокзалі критикувала громадян, які ховалися в укриття під час тривоги та вихваляла агресора. Під час моніторингу соцмереж поліцією було виявлено відеозапис, на якому жінка зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час сигналу «Повітряна тривога» та вихваляла російського агресора. Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу та оперативно затримали її в одному з закладів харчування поблизу залізничного вокзалу. Порушницею виявилась уродженка Донеччини, 2001 року народження, яка останнім часом мешкала у столиці

Теги: державна зрада військові війна Хрещатик поліція

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