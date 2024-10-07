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Цькувала людей, які бігли до укриття: на столичному вокзалі затримано жительку Донецька

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Цькувала людей, які бігли до укриття: на столичному вокзалі затримано жительку Донецька
фото: пресслужба поліції

Порушницею виявилась уродженка Донеччини, 2001 року народження, яка останнім часом мешкала у столиці

У Києві правоохоронці затримали жінку, яка на столичному вокзалі критикувала громадян, які ховалися в укриття під час тривоги та вихваляла агресора. Про це інформує пресслужба поліції.

«Під час моніторингу соцмереж поліцією було виявлено відеозапис, на якому жінка зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час сигналу «Повітряна тривога» та вихваляла російського агресора. Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу та оперативно затримали її в одному з закладів харчування поблизу залізничного вокзалу. Порушницею виявилась уродженка Донеччини, 2001 року народження, яка останнім часом мешкала у столиці», – йдеться у повідомленні.

Жінка зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час тривоги
Жінка зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час тривоги

«Россияне дают отпора украинцам, посмотрите, как люди побежали», – вигукувала жінка перехожим.  Наразі правоохоронці спілкуються з жінкою, вирішується питання щодо правової кваліфікації дій зловмисниці.

Цькувала людей, які бігли до укриття: на столичному вокзалі затримано жительку Донецька фото 1

На Вінниччині СБУ затримала священника УПЦ МП, який вихваляв Путіна і виправдовував війну. Так, за даними Служби безпеки, у спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та закликав до підтримки окупантам. Також він поширював прокремлівські наративи серед вірян релігійної громади через Телеграм.

 

Теги: росія війна поліція

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