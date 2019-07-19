«Полювання» на порушників біля Ocean Plaza було вдалим: список евакуйованих авто

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Автомобілі-евакуатори прибрали біля ТРЦ Ocean Plaza дев'ять машин

У четвер, 18 липня, на вулиці Антоновича тривала евакуація автомобілів, припаркованих на смузі громадського транспорту. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

Під час спільного з Патрульною поліцією Києва з вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza було переміщено 9 автомобілів порушників правил паркування з виділеної смуги громадського транспорту. Працювало три автомобілі-евакуатори КП «Центр організації дорожнього руху».

«Водночас, іще понад 20 водіїв-порушників уникнули переміщення своїх автомобілів та були оштрафовані поліцейськими, оскільки прибули на місце в момент виконання робіт із завантаження транспортного засобу порушника на спеціальний автомобіль-евакуатор», - повідомили у Центрі організації дорожнього руху.

Державні номери переміщених автомобілів:

AE 6044 KE

HPW 266

AM 5619 AO

AI 9984 HX

AT 6439 CI

AA 4674 OH

AA 5564 TO

AA 1305 AP

BA 0996 BA

У п'ятницю, 19 липня, роботи з евакуації автомобілів-порушників біля Ocean Plaza тривають.

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях.

У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

17 липня з бульвару Тараса Шевченка та вулиці Саксаганського було евакуйовано 9 автомобілів порушників правил паркування.

КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.