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    Новини

    «Полювання» на порушників біля Ocean Plaza було вдалим: список евакуйованих авто

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    «Полювання» на порушників біля Ocean Plaza було вдалим: список евакуйованих авто
    «Полювання» на порушників біля Ocean Plaza було вдалим: список евакуйованих авто
    «Полювання» на порушників біля Ocean Plaza було вдалим: список евакуйованих авто
    «Полювання» на порушників біля Ocean Plaza було вдалим: список евакуйованих авто
    «Полювання» на порушників біля Ocean Plaza було вдалим: список евакуйованих авто
    «Полювання» на порушників біля Ocean Plaza було вдалим: список евакуйованих авто
    «Полювання» на порушників біля Ocean Plaza було вдалим: список евакуйованих авто
    «Полювання» на порушників біля Ocean Plaza було вдалим: список евакуйованих авто
    «Полювання» на порушників біля Ocean Plaza було вдалим: список евакуйованих авто
    • Розсилка

    Автомобілі-евакуатори прибрали біля ТРЦ Ocean Plaza дев'ять машин

    У четвер, 18 липня, на вулиці Антоновича тривала евакуація автомобілів, припаркованих на смузі громадського транспорту. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    Під час спільного з Патрульною поліцією Києва з вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza було переміщено 9 автомобілів порушників правил паркування з виділеної смуги громадського транспорту. Працювало три автомобілі-евакуатори КП «Центр організації дорожнього руху».

    «Водночас, іще понад 20 водіїв-порушників уникнули переміщення своїх автомобілів та були оштрафовані поліцейськими, оскільки прибули на місце в момент виконання робіт із завантаження транспортного засобу порушника на спеціальний автомобіль-евакуатор», - повідомили у Центрі організації дорожнього руху.

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    Державні номери переміщених автомобілів:

    • AE 6044 KE
    • HPW 266
    • AM 5619 AO
    • AI 9984 HX
    • AT 6439 CI
    • AA 4674 OH
    • AA 5564 TO
    • AA 1305 AP
    • BA 0996 BA

    У п'ятницю, 19 липня, роботи з евакуації автомобілів-порушників біля Ocean Plaza тривають.

    Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

    10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях.

    У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

    17 липня  з бульвару Тараса Шевченка та вулиці Саксаганського було евакуйовано 9 автомобілів порушників правил паркування.

    КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

    «Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

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