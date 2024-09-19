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Суд продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку
Тищенка підозрюють у незаконному позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі
фото: Уніан

Тищенко буде під домашнім арештом щонайменше ще два місяці

Народному депутату Миколі Тищенку продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вдома він має залишатися ще щонайменше два місяці. Про це повідомляє «Суспільне».

Протягом двох місяців Тищенко також зобов’язаний носити електронний браслет, а також дотримуватися попередньо покладених обов’язків.

Як повідомляв «Главком», 25 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

За рішенням суду, Тищенко мав перебувати під цілодобовим домашнім арештом два місяці. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Політику заборонено відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду. Домашній арешт стосовно Тищенка повинен був діяти до 23 серпня 2024 року. Згодом нардепу продовжили домашній арешт до 23 вересня. 

Раніше чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення.

До слова, народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова з позивним Син. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

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Теги: Микола Тищенко суд депутат

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