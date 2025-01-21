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Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині: є поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині: є поранені
Унаслідок атаки РФ пошкоджено будівлі та рухомий склад
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Одного з працівників госпіталізовано, іншому надано медичну допомогу на місці

Російські війська обстріляли залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. На цей час відомо про двох поранених. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці» 

«Внаслідок обстрілів зазнали поранень двоє залізничників. Одного госпіталізовано, іншому – надано медичну допомогу на місці. Також пошкоджено будівлі та рухомий склад», – йдеться в повідомленні.

За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ранок для області видався неспокійним. В обласному центрі пролунали вибухи, внаслідок яких частково зруйнувалося складське приміщення, що не використовувалося.

«На Синельниківщині під час ворожої атаки постраждав чоловік, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Лікарі надають йому необхідну допомогу. Також пошкоджено транспортне підприємство та кілька приватних будинків», – додав Лисак.

Фахівці продовжують обстеження територій та з’ясовують масштаби руйнувань.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські загарбники атакували ракетами Дніпропетровщину. Було пошкоджено транспортне підприємство та приватні будинки.

До слова, триває 1063-й день повномасштабної війни.

Противник завдав три ракетних та 46 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 71 КАБ, 1065 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Загалом від початку минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

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Теги: Укрзалізниця окупанти Дніпропетровщина війна

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