Росія завдала удару по Одесі: без тепла залишилась критична інфраструктура
Разом із спеціалістами наразі міський голова Труханов оцінює наслідки ворожого удару
У ніч проти 19 лютого росіяни завдали руйнівного удару по місту Одеса. Мер міста Генадій Труханов повідомив про наслідки.
«Внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району міста. Відсутнє електро-, водо, та теплопостачання у великий частині будинків», – написав він.
За його словами, без тепла залишились лікарні, поліклініки та обʼєкти соціальної інфраструктури. На місті розгортається оперативний штаб.
Разом із спеціалістами наразі міський голова Труханов оцінює наслідки ворожого удару.
Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що в Одесі після вибухів спостерігаються проблеми з електроенергією. Місто перебуває під масованою атакою БпЛА. Здіймається пожежа.
Також цієї ночі у Сумах стався приліт ракети по передмістю, поблизу об’єкта цивільної інфраструктури. Сумська міськарада повідомила, що постраждалих та поранених немає.
У Києві та області також було чутно вибухи. Працювали сили ППО.
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