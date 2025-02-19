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Росія завдала удару по Одесі: без тепла залишилась критична інфраструктура

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росія завдала удару по Одесі: без тепла залишилась критична інфраструктура
Пошкоджений будинок в Одесі внаслідок ворожого удару
фото: t.me/truonline

Разом із спеціалістами наразі міський голова Труханов оцінює наслідки ворожого удару

У ніч проти 19 лютого росіяни завдали руйнівного удару по місту Одеса. Мер міста Генадій Труханов повідомив про наслідки.

Пошкоджена будівля в Одесі внаслідок удару
Пошкоджена будівля в Одесі внаслідок удару
фото: t.me/truonline

«Внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району міста. Відсутнє електро-, водо, та теплопостачання у великий частині будинків», – написав він.

За його словами, без тепла залишились лікарні, поліклініки та обʼєкти соціальної інфраструктури. На місті розгортається оперативний штаб.    

Чоловік на жінка тримають собаку на руках на фоні пошкодженого будинку
Чоловік на жінка тримають собаку на руках на фоні пошкодженого будинку
фото: t.me/truonline

Разом із спеціалістами наразі міський голова Труханов оцінює наслідки ворожого удару.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що в Одесі після вибухів спостерігаються проблеми з електроенергією. Місто перебуває під масованою атакою БпЛА. Здіймається пожежа.

Також цієї ночі у Сумах стався приліт ракети по передмістю, поблизу об’єкта цивільної інфраструктури. Сумська міськарада повідомила, що постраждалих та поранених немає.

У Києві та області також було чутно вибухи. Працювали сили ППО.

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Теги: Одеса ракетна атака безпілотник

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