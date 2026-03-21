У Південній Кореї сталась пожежа на заводі автозапчастин: 10 загиблих

Іванна Гончар
Пожежу вдалося локалізувати лише пізно ввечері
фото: Reuters

Причини пожежі наразі встановлюються

У Південній Кореї сталася масштабна пожежа на заводі автозапчастин у місті Теджон. Унаслідок цього загинули щонайменше 10 людей, ще десятки постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними влади, вогонь спалахнув під час обідньої перерви. Внаслідок інциденту 25 осіб отримали важкі травми, ще 34 – легкі. Також щонайменше четверо людей вважаються зниклими безвісти.

Тіла загиблих виявили на різних поверхах будівлі: одного на другому поверсі, ще дев’ятьох на третьому.

Пожежу вдалося локалізувати лише пізно ввечері. До ліквідації наслідків залучили значні сили, а влада активувала національну систему реагування на надзвичайні ситуації.

Після трагедії президент країни наказав використати всі доступні ресурси для гасіння пожежі та порятунку людей.

Відомо, що підприємство належить компанії Anjun Industrial, яка виробляє автокомпоненти і співпрацює з великими автовиробниками, зокрема Hyundai та Kia.

Причини пожежі наразі встановлюються.

Нагадаємо, увечері 10 березня швейцарське містечко Керцерс сколихнула трагедія: внаслідок масштабної пожежі в рейсовому автобусі загинуло шестеро людей. Ще п’ятеро пасажирів отримали поранення, причому стан деяких із них оцінюється як важкий.

