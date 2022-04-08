Представництво Євросоюзу повертається до Києва

Дипмісія ЄС була повністю евакуйовано через день після початку війни

Через півтора місяці після початку війни в Україні представництво Європейського Союзу оголосило, що відновить роботу в Києві. Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель під час поїздки з главою Єврокомісії до Києва, повідомляє Spiegel.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також перебуває у поїзді делегації Єврокомісії до столиці України. Він відновить роботу в українській столиці із невеликою командою.

Представництво ЄС було повністю евакуйовано через день після початку війни, і з того часу основна команда працювала у Жешуві на півдні Польщі.

Поїздка та повернення посла мають показати, «що Україна є, що є столиця, уряд та представництва інших країн», зазначив Боррель.

Дивлячись на країну під час подорожі, Боррель сказав: «У вас немає відчуття, що ви перебуваєте на війні».

А ось спікер Верховної Ради Роман Стефанчук запросив представників ЄС у Бучу та Ірпінь, де знайшли сотні закатованих українців.

У п’ятницю вранці президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила фото своєї делегації, яка прямує до Києва.