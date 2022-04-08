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    Представництво Євросоюзу повертається до Києва

    Матті Маасікас відновить роботу в українській столиці із невеликою командою - Представництво Євросоюзу повертається до Києва
    Матті Маасікас відновить роботу в українській столиці із невеликою командою
    фото: Уніан

    Дипмісія ЄС була повністю евакуйовано через день після початку війни

    Через півтора місяці після початку війни в Україні представництво Європейського Союзу оголосило, що відновить роботу в Києві. Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель під час поїздки з главою Єврокомісії до Києва, повідомляє Spiegel.

    Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також перебуває у поїзді делегації Єврокомісії до столиці України. Він відновить роботу в українській столиці із невеликою командою.

    Представництво ЄС було повністю евакуйовано через день після початку війни, і з того часу основна команда працювала у Жешуві на півдні Польщі.

    Поїздка та повернення посла мають показати, «що Україна є, що є столиця, уряд та представництва інших країн», зазначив Боррель.

    Дивлячись на країну під час подорожі, Боррель сказав: «У вас немає відчуття, що ви перебуваєте на війні».

    А ось спікер Верховної Ради Роман Стефанчук запросив представників ЄС у Бучу та Ірпінь, де знайшли сотні закатованих українців.

    У п’ятницю вранці президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила фото своєї делегації, яка прямує до Києва.

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    Теги: ЄС росія окупанти Київ війна Україна столиця окупація Матті Маасікас Урсула фон дер Ляєн #stoprussia
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    Представництво Євросоюзу повертається до Києва