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«Ворог безжальний»: рятувальники звернулися до українців з важливим закликом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Ворог безжальний»: рятувальники звернулися до українців з важливим закликом
Рятувальники опублікували фото людини, яка загинула внаслідок ворожого удару, перебуваючи на незахищеній місцевості
фото: ДСНС України

Рятувальники наголошують, що ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою, та закликають суворо дотримуватися заходів безпеки

У Київській області та столиці другу добу поспіль практично не затихає сигнал повітряної тривоги через безперервні комбіновані удари РФ. Починаючи з першого влучання вночі 27 серпня, регіон зазнав уже 38 ворожих атак, а рятувальники працюють у надскладних умовах під постійною загрозою повторних прильотів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

У відомстві наголошують, що через підвищений інтерес окремих громадян до процесу ліквідації пожеж та нехтування правилами безпеки на місцях уражень вже є загиблі та поранені серед цивільного населення.

«Не заходьте в райони, де триває ліквідація наслідків обстрілів, та без нагальної потреби не виходьте з укриттів чи безпечних місць! Ворог безжальний», – закликають у ДСНС.

Робота надзвичайників ускладнена безперервними загрозами з повітря: з початку ліквідації наслідків сигнал тривоги лунав вже 20 разів. Вогнеборці змушені постійно призупиняти приборкання вогню, відходити в безпечні місця через ризик повторних ударів і знову повертатися до гасіння.

Рятувальники наголошують, що ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою, та закликають суворо дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо, російські війська другу добу поспіль завдають комбінованих ударів по території Київської області. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий та цивільні поранені, зокрема дитина. 

Раніше повідомлялося, що у Бучанському районі Київської області рятувальники всю ніч та ранок ліквідовували наслідки масованої атаки ворожих безпілотників. 

До слова, у Києві 27 серпня оголосили 13 повітряних тривог – це абсолютний антирекорд за одну добу від початку повномасштабної війни.  Попередній максимум становив 12 сигналів за добу. Його зафіксували 1 березня 2022 року, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії.

Теги: ДСНС обстріл небезпека

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