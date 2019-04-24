Шулявка без мосту: що відбувається на місці масштабної реконструкції (фото, відео)



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Реконструкція Шулявського моста Фото: Антон Осьмак, Facebook

Почалися роботи зі зведення нового Шулявського мосту

Реконструкція Шулявського шляхопроводу триває. Наразі стару конструкцію його вже розібрали і почали роботи зі зведення нового мосту. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції виконання дорожніх робіт на вулиці Сім’ї Кульженків.

«За оцінками фахівців, після реконструкції пропускна спроможність Шулявського шляхопроводу збільшиться на 20 відсотків. Довжина нового шляхопроводу становитиме 158 метрів, він матиме шість смуг руху», - підкреслив Кличко, якого цитує прес-служба мера.

Тим часом, у соцмережах кияни діляться фото і відео з місця масштабної реконструкції шляхопроводу.

У понеділок, 22 квітня, там розчищали територію біля «Більшовика», де залишалися лише шматки опор.

Нагадаємо, демонтаж прогонових секцій Шулявського мосту над проспектом Перемоги відбувався за допомогою «мегадомкрата», який привезли з Нідерландів.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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