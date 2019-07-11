Ремонт пішохідного мосту біля Майдану Незалежності: як ідуть роботи (фото)



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Пішохідний міст на Алеї Героїв Небесної сотні закрито на ремонт Фото: ТОВ Укртрансміст

Ремонтні роботи триватимуть до 22 серпня

У Києві триває ремонт пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні.

Як повідомляє пресслужба ТОВ «Укртрансміст», під час ремонту вказаного мосту передбачено виконання низки робіт.

Зокрема, роботи з:

Нормативний строк виконання робіт: протягом 2,5 місяців. Гарантійні терміни на конструкції - не менше 5 років.

Як повідомлялося, рух по мосту буде закрито з 18 червня до 22 серпня.

Нагадаємо також, що нещодавно спалахнув скандал навколо Алеї Героїв Небесної сотні. 13 травня на місці проведення слідчого експерименту на Алеї Героїв Небесної сотні розпочались підготовчі будівельні роботи.

Генеральна прокуратура заявила, що слідчими і прокурорами у кримінальному провадженні не надавалися дозволи та не погоджувалося проведення будь-яких будівельних чи підготовчих робіт. Генпрокуратурою було направлено заступнику гендиректора з будівництва Національного музею Революції гідності Моргуну черговий лист щодо призупинення підготовчих (будівельних) ремонтних робіт на Алеї Героїв Небесної сотні на період з 13 до 29 травня 2019 року з метою збереження ландшафту і обстановки на місцевості в тому вигляді, в якому вони були в момент подій 2014 року. У листі вкотре наголошено на необхідності узгодження початку проведення робіт зі слідчим і прокурором у кримінальному провадженні.

20 червня Київський апеляційний суд наклав арешт на частину вулиці Інститутської до завершення слідчих дій на ній.