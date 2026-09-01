У небі над Києвом після вибухів і дощу з’явилася веселка

Містяни помітили яскраве атмосферне явище невдовзі після відбою повітряної тривоги

Увечері 1 вересня Київ після повітряної тривоги через загрозу реактивних БПлА накрив дощ. Після зливи в різних районах столиці та області жителі побачили в небі веселку. Про це повідомляє «Главком».

Напередодні у столиці лунали вибухи, працювала ППО. Веселка з’явилася у небі незабаром після відбою повітряної тривоги, тож містяни вгледіли у цьому добрий знак.

Нагадаємо, російські війська протягом 1 вересня неодноразово атакували Київ. Уранці під час однієї з повітряних тривог у Святошинському районі, за попередньою інформацією, російський БпЛА впав на відкритій території біля п'ятиповерхового житлового будинку.

У Подільському районі внаслідок атаки виникла пожежа у 16-поверховому житловому будинку на рівні 14–15 поверхів. Внаслідок цього постраждали троє людей.

Крім того, в ніч проти 1 вересня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Під ударом опинилися Київ та область, Одеса й низка інших регіонів. Для ліквідації наслідків обстрілів лише у столиці та Київській області залучили майже 350 рятувальників.

У Києві внаслідок нічної атаки загинули люди, також були зафіксовані значні руйнування цивільної та іншої інфраструктури. Російські війська застосували проти столиці ракети та ударні безпілотники.