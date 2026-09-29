Яготинська громада протягом шести днів частково буде без газу: графік і адреси

Усі роботи проводитимуть у період з 09:00 до 16:00

Газопостачання тимчасово припинятимуть у 25 будинках у Яготині та селі Червоне Заріччя

У Яготинській громаді на Київщині протягом шести днів (у період із 6 до 15 жовтня) тимчасово припинятимуть газопостачання до окремих дво- та багатоквартирних будинків. Відключення проводитимуть з 09:00 до 16:00 у зв’язку з випробуванням газопроводів на щільність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Яготинської міської ради.

За інформацією Яготинської дільниці Переяслав-Хмельницького УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», газопостачання тимчасово припинятимуть у 25 будинках у Яготині та селі Червоне Заріччя.

Графік відключень за днями та адресами:

6 жовтня: вул. Тараса Бобанича, 66, 110, 150 та вул. Молодіжна, 9.

7 жовтня: вул. Генерала Кульчицького, 53, 56, 81, 84, 89 та 108.

8 жовтня: вул. Карпенка-Карого, 15; вул. Футбольна, 2 та 56; вул. Сергія Омельчука, 48.

13 жовтня: м. Яготин – вул. Михайла Макарова, 1; с. Червоне Заріччя – вул. Зарічанська, 2, 3 та 17.

14 жовтня: вул. Шевченка, 221, 322, 341 та 357.

15 жовтня: вул. Шевченка, 369, 371 та 424.

Усі роботи проводитимуть у зазначені дні з 09:00 до 16:00.

У міській раді наголосили, що відновлення газопостачання залежатиме від успішного проходження випробувань. Також обов'язковими умовами для пуску газу є наявність актів перевірки димових і вентиляційних каналів, повна інвентаризація газового обладнання та проведення інструктажу для абонентів.

Нагадаэмо, Кабінет Міністрів продовжив дію покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Відповідне рішення уряд ухвалив 28 вересня. Для побутових споживачів це означає збереження чинних умов постачання газу протягом осінньо-зимового періоду. Продовження ПСО стосується не лише населення. Воно також передбачає збереження спеціальних умов постачання природного газу для підприємств теплопостачання.