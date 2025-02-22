Удар шахедом по ЧАЕС: вночі було виявлено новий осередок тління (фото)

Рятувальники повідомили, яка ситуація з радіаційним фоном на проммайданчику Чорнобильської АЕС

Станом на 22 лютого рятувальники-верхолази ДСНС досі проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки на Чорнобильській атомній електростанції після атаки «Шахеда». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними ДАЗВ, вночі було виявлено новий осередок тління. За допомогою тепловізора працівники ДСНС знайшли його джерело – на центральному шві обшивці аркового склепіння НБК. Тривають роботи з ліквідації.

Здійснюється постійний моніторинг ситуації на АЕС з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів. Наразі ситуація контрольована.

Рятувальники запевняють, що радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми, загрози для населення немає.

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 14 лютого завдали удару по саркофагу на ЧАЕС. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора №4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.