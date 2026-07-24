Внаслідок балістичного удару по Київщині пошкоджено майже 30 будинків

На місці події працюють усі оперативні служби, які продовжують ліквідовувати наслідки атаки

Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється

Після російського балістичного удару по Київщині у Бучанському районі пошкоджено 27 приватних будинків та 44 автомобілі. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи, а інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. Про це повідомив т.в.о. голови Київської обласної військової адміністрації Руслан Олійник, інформує «Главком».

За словами Олійника, на місці події працюють усі оперативні служби, які продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

«Інформація щодо кількості загиблих і поранених уточнюється. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога», – зазначив посадовець.

За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, російські війська атакували Київщину балістичними ракетами «Іскандер-М» та С-400. Одну з ракет «Іскандер-М» українським силам протиповітряної оборони вдалося знищити.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Руслан Кравченко розповів, що внаслідок атаки загинули 10 людей, ще близько сотні дістали поранення. На місці триває рятувальна операція, правоохоронці та екстрені служби встановлюють усі обставини трагедії.