Кількість постраждалих у Києві зросла до 24 після нічної атаки РФ

Загалом внаслідок ударів по Києву та області загинула двоє людей

Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної російської атаки зросла до 24 осіб. Із них 15 госпіталізували, а четверо перебувають у тяжкому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

За словами мера, медики продовжують надавати допомогу потерпілим. «24 постраждалих після нічної атаки ворога на столицю. 15 поранених медики госпіталізували. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані», – повідомив Кличко.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Згодом він уточнив, що, за даними медиків, у Києві загинула одна людина. Загальна кількість жертв нічної російської атаки на Київ та Київську область зросла до двох. Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про загибель однієї людини в Бучанському районі.

фото: ДСНС

За даними обласної влади, у Київській області постраждали 22 людини. Найбільше поранених – 13 – зафіксовано у Броварському районі, ще троє людей постраждали у Фастівському районі та п'ятеро – у Бучанському, де сталася смертельна трагедія.

Унаслідок російської атаки пошкодження зафіксували у трьох районах області. У Броварському районі постраждали складські та виробничі приміщення, у Бучанському й Фастівському – складські будівлі.

У столиці рятувальники ліквідовували наслідки обстрілів одразу у кількох районах. В Оболонському районі сталася пожежа у нежитловій будівлі, де загинула одна людина. У Святошинському районі загорілося складське приміщення одного з магазинів. У Голосіївському районі рятувальники ліквідували пожежі на двох локаціях, а в Деснянському районі займання виникли у двох нежитлових будівлях.

Крім того, на території промислового підприємства у Голосіївському районі через пошкодження системи стався незначний витік аміаку. За інформацією ДСНС, ємність містила близько 300 літрів речовини. Витік оперативно локалізували, загрози для населення немає.

Нагадаємо, спочатку ДСНС повідомляла про сімох постраждалих у Києві. Згодом Київська міська військова адміністрація уточнила, що їхня кількість зросла до 12.