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РФ зробила цинічну заяву після масованого удару по Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ зробила цинічну заяву після масованого удару по Україні
Наслідки атаки РФ на Київ
фото: ДСНС Києва

Російська сторона традиційно заявила про нібито ураження військових цілей

Міністерство оборони Росії після масованої атаки на Україну в ніч проти 8 вересня цинічно прокоментувало удар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російське відомство.

Відомство підтвердило, що вночі його війська здійснили масований удар по Україні. Зокрема, російська сторона традиційно заявила про нібито ураження військових цілей.

«Сьогодні вночі збройні сили Російської Федерації завдали масованого удару високоточним озброєнням наземного та повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами, в результаті чого було уражено об’єкти військово-промислового комплексу України, логістичні та складські центри, військові об’єкти в місті Києві та Київській області, а також морське судно в порту «Чорноморськ», яке доставило вантажі військового призначення, призначені для забезпечення ЗСУ, та об’єкти виробництва БпЛА й енергетики в місті Одесі та Одеській області», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня в Києві пролунала серія вибухів на тлі ракетної атаки Росії. Унаслідок ударів постраждали та загинули люди. Руйнування та пожежі зафіксовано щонайменше у п'яти районах міста.

Зокрема, уночі росіяни завдали удару по ринку у передмісті Одеси. Унаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони.

До того ж на Криворіжжі під російським ударом опинилися райцентр та Апостолівська громада. Унаслідок цього постраждала жінка.

Також російська терористична армія атакувала пасажирський поїзд «Київ – Суми» двома шахедами. Обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося, РФ застосувала проти України дрони та ракети. Основний напрямок нічного удару – Одещина, Київщина.

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Теги: війна Міноборони РФ

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