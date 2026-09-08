У Києві через атаку РФ змінено маршрути низки автобусів та трамваїв

«Київпастранс» просить пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів.

Унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч проти 8 вересня громадський транспорт курсує зі змінами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Рух транспорту організовано:

тролейбуси № 8 – до ТРЕД № 3;

автобуси №№ 51, 63 – від ст. м. «Либідська» та вул. Космонавта Поповича в напрямку ст. м. «Червоний Хутір» до зупинки «Завод «Ремшляхтехніка»; у зворотному напрямку – ст. м. «Червоний Хутір» – пров. Надії Світличної;

трамваї № 22К – за маршрутом трамвая № 29;

рух трамваїв № 25 тимчасово призупинено.

Через перекриття руху автобуси №№ 53, 54, 112, 119 змінили маршрути:

автобуси № 53 – вул. Межигірська – вул. Набережно-Лугова – вул. Новокостянтинівська;

автобуси № 54 – до вул. Промислова;

автобуси № 112 – вул. Новокостянтинівська – просп. Степана Бандери;

автобуси № 119 – вул. Васильківська – Голосіївський проспект.

У комунальному підприємстві просять пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні, спрямувавши основний вектор атаки на столицю та Київщину. Повітряна тривога «червоного» рівня в Києві тривала понад 10 годин поспіль – з 19:42 7 вересня до 05:40 8 вересня. Вже о 06:40 у місті знову оголосили тривогу через загрозу БпЛА.