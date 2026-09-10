Росія атакувала Київщину безпілотниками: є загиблий, пожежа, масштабні руйнування

У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об’єктів

Російські терористи атакували Київщину ударними дронами. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає «Главком».

За інформацією Ткаченка, у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об’єктів. Серед них – приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарна клініка.

На жаль, одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

Крім того, Ткаченко прокоментував масштабну пожежу на Київщині, кажри якої поширилися у мережі.

«У мережі зараз поширюються відео пожежі у Бучанському районі. Щоб уникнути зайвих спекуляцій і паніки: внаслідок ворожої атаки загорівся склад цивільного призначення. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Ситуація контрольована. За попередньою інформацією, постраждалих немає», – написав Ткаченко.

Російські дрони атакували Київ ввечері 10 вересня. В Оболонському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено двоповерхову офісну будівлю. За попередньою інформацією, внаслідок падіння безпілотника у будівлі пошкоджено вікна та окремі конструкції. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Також у Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, влучання БпЛА в покрівлю чотириповерхового бізнес-центру. Екстрені служби прямують на місце. Також мер міста повідомив, що в Оболонському районі дрон влучив в складську будівлю. На місці атаки вирує пожежа.