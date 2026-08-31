Російський FPV-дрон атакував багатоповерхівку у Запоріжжі: є постраждалі

Пошкоджена квартира у будинку після російської атаки

Серед постраждалих – підліток

У ніч на 31 серпня російська окупаційна армія вдарила FPV-дроном по багатоповерховому будинку у Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає «Главком».

Федоров повідомив, що двоє людей, серед яких підліток, дістали поранення внаслідок удару російського FPV-дрона по житловій багатоповерхівці.

«Російський fpv-дрон ударив по багатоповерхівці. Поранень дістали двоє людей, у тому числі, підліток», – написав Федоров.

Як відомо, 28 серпня російські війська вкотре атакували територію торговельного центру «Епіцентр» у Запоріжжі. Внаслідок удару пошкоджено будівлю та виникла велика пожежа.

Нагадаємо, раніше радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов із позивним Флеш попередив, що російські війська можуть зосередити удари на великих торговельних центрах України.

За його словами, характер російських атак змінюється не лише на фронті, а й у тилових регіонах. Через застосування балістичних ракет і швидкісних реактивних безпілотників після оголошення повітряної тривоги у людей може залишатися значно менше часу, щоб дістатися безпечного місця.

Російські війська протягом серпня вже неодноразово атакували торговельні об'єкти у Запоріжжі. У ніч проти 12 серпня внаслідок атаки російських безпілотників спалахнула масштабна пожежа у торговельному центрі «Епіцентр». Вогонь охопив близько 10 тис. кв. м.