Російські «Шахеди» б’ють по приватних будинках під Києвом

Атаки ворожих дронів на Київщину не припиняються

У Вишгородському районі внаслідок російської атаки жінка отримала осколкове поранення шиї

Рятувальники Київщини продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

У Фастівському та Вишгородському районах внаслідок влучання та падіння уламків ворожих БпЛА виникли пожежі. Зокрема, У селі Віта-Поштова загорівся приватний житловий будинок. Внаслідок атаки постраждала одна людина. Пожежу ліквідували.

У селі Осещина Вишгородського району через атаку РФ загорілися два металеві вагончики. Також на місці події виявлено одну потерпілу особу.

За інформацією Київської обласної військової адміністрації, у Вишгородському районі Жінка отримала осколкове поранення шиї. Її доправили до місцевої лікарні, де медики надають всю необхідну допомогу.

У Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки та автомобілі.

Чергову, восьму цієї доби, повітряну тривогу у столиці було оголошено о 15:54. Повітряні сили попереджали про реактивні БпЛА у Київській області. У столиці було чутно вибухи, працювала ППО.

Як відомо, Росія вже четверту добу поспіль атакує Київ. Унаслідок чергового удару в столиці виникла масштабна пожежа в нежитловій будівлі, вогонь охопив площу 3 тис. кв. м. Крім того, уламки безпілотника пошкодили фасад двоповерхової будівлі кафе. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, триває 1649-й день повномасштабної війни.