Rozetka скорочуватиме штат після ударів по складу в Броварах

На знищеному об'єкті працювали понад тисяча людей, більшість із них компанія намагається перевести на інші склади

Після російського удару по складському комплексу Rozetka у Броварах компанія змушена скорочувати частину працівників та прискорити трансформацію бізнес-моделі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву співзасновниці Rozetka Ірини Чечоткіної у Facebook.

За її словами, на об'єкті у Броварах працювали понад тисяча співробітників. Більшість із них компанія переводить на інші склади та намагається забезпечити роботою. Водночас знайти альтернативні робочі місця для всіх не вдасться.

«На жаль, ми змушені оптимізувати штат і так, особисто для мене це боляче. Скорочення зачіпатиме деякі відділи», – повідомила Чечоткіна.

Після втрати складського комплексу Rozetka також вирішила прискорити трансформацію бізнес-моделі, яку раніше планувала впроваджувати поступово. Компанія має намір суттєво зменшити частку власних продажів та зосередитися на розвитку маркетплейсу.

Атакований об'єкт був найсучаснішим автоматизованим складським комплексом Rozetka та обробляв близько 100 тис. замовлень на день. Попри удар, компанія, за словами Чечоткіної, змогла відновити роботу того самого дня протягом двох годин.

Співзасновниця Rozetka також розповіла про стан працівників, які постраждали під час атаки. Шестеро співробітників, поранених унаслідок першого удару «Шахеда», наразі завершують лікування.

Під час ракетного удару на складі перебували 92 працівники. Ніхто з них не постраждав. За словами Чечоткіної, люди перебували у бомбосховищі, в облаштування якого компанія вклала кошти ще у 2022 році. «В 2022 році ми вклали кошти в бомбосховище, яке змогло витримати удар балістики, забезпечити людей киснем, поки довкола все палало», – зазначила вона.

Чечоткіна також прокоментувала інформацію про державну допомогу компанії після атаки. За її словами, за 21 рік роботи Rozetka жодного разу нічого не отримувала та не просила від держави. Водночас вона наголосила на необхідності діалогу щодо кроків держави для підтримки всіх українських бізнесів, які постраждали від російських ударів. «А поки розраховуємо на себе», – підсумувала співзасновниця Rozetka.

Нагадаємо, через російський удар Rozetka втратила свій найбільший розподільчий склад у Броварах. Прямі збитки компанії внаслідок ворожих атак сягають мільярдів гривень і є найбільшими за всю історію підприємства.

Від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям.