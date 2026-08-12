Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Rozetka скорочуватиме штат після ударів по складу в Броварах

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Rozetka скорочуватиме штат після ударів по складу в Броварах
Понад тисяча людей працювали на знищеному складі
фото: Ірина Чечоткіна у Facebook

На знищеному об'єкті працювали понад тисяча людей, більшість із них компанія намагається перевести на інші склади

Після російського удару по складському комплексу Rozetka у Броварах компанія змушена скорочувати частину працівників та прискорити трансформацію бізнес-моделі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву співзасновниці Rozetka Ірини Чечоткіної у Facebook.

За її словами, на об'єкті у Броварах працювали понад тисяча співробітників. Більшість із них компанія переводить на інші склади та намагається забезпечити роботою. Водночас знайти альтернативні робочі місця для всіх не вдасться.

«На жаль, ми змушені оптимізувати штат і так, особисто для мене це боляче. Скорочення зачіпатиме деякі відділи», – повідомила Чечоткіна.

Після втрати складського комплексу Rozetka також вирішила прискорити трансформацію бізнес-моделі, яку раніше планувала впроваджувати поступово. Компанія має намір суттєво зменшити частку власних продажів та зосередитися на розвитку маркетплейсу.

Атакований об'єкт був найсучаснішим автоматизованим складським комплексом Rozetka та обробляв близько 100 тис. замовлень на день. Попри удар, компанія, за словами Чечоткіної, змогла відновити роботу того самого дня протягом двох годин.

Співзасновниця Rozetka також розповіла про стан працівників, які постраждали під час атаки. Шестеро співробітників, поранених унаслідок першого удару «Шахеда», наразі завершують лікування.

Під час ракетного удару на складі перебували 92 працівники. Ніхто з них не постраждав. За словами Чечоткіної, люди перебували у бомбосховищі, в облаштування якого компанія вклала кошти ще у 2022 році. «В 2022 році ми вклали кошти в бомбосховище, яке змогло витримати удар балістики, забезпечити людей киснем, поки довкола все палало», – зазначила вона.

Чечоткіна також прокоментувала інформацію про державну допомогу компанії після атаки. За її словами, за 21 рік роботи Rozetka жодного разу нічого не отримувала та не просила від держави. Водночас вона наголосила на необхідності діалогу щодо кроків держави для підтримки всіх українських бізнесів, які постраждали від російських ударів. «А поки розраховуємо на себе», – підсумувала співзасновниця Rozetka.

Нагадаємо, через російський удар Rozetka втратила свій найбільший розподільчий склад у Броварах. Прямі збитки компанії внаслідок ворожих атак сягають мільярдів гривень і є найбільшими за всю історію підприємства. 

Від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям.

Читайте також:

Теги: бізнес Бровари Київщина ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Слідом за попередженням у столиці пролунала серія вибухів
У столиці пролунали вибухи: Росія атакувала Київ балістикою
16 липня, 01:07
Наслідки нічної атаки дронів на об'єкти в Ульяновській області Росії
У Росії вночі спалахнули нафтобаза і склад Wildberries
23 липня, 05:40
Українці, які зараз змушені добиратися за кордон автобусами чи потягами, готові користуватися авіаперевезеннями одразу після їхнього відновлення
«Готові завтра сісти в літак». Нардеп вимагає відновлення авіасполучення, бо є шалений попит
23 липня, 20:20
У Бориспільському районі на залізничній станції загинув підліток
На Київщині загинув 14-річний зачепер: поліція розслідує трагедію
23 липня, 20:37
Чоловік Савіцької присвятив дружині зворушливий допис після її загибелі
«Як без тебе жити»: чоловік комунікаційниці УДО опублікував щемливий допис
25 липня, 09:52
Максим Покровський зняв відео на тлі Києва
Відомий російський музикант приїхав до Києва та опинився під атакою РФ (відео)
5 серпня, 15:02
Хата у селі на Київщині отримала шанс на нове життя
Подружжя з Києва купило хату у селі та вразило мережу її перевітленням (відео)
11 серпня, 14:41
Під удар потрапив склад видавничої корпорації RNK-Ranok, де зберігалася продукція видавництв «Ранок», «КнигоЛенд», «Фабула», «Жорж», «Ще Одну Сторінку»
Росіяни вдарили по складу видавництва «Ранок», знищено вісім мільйонів книжок
1 серпня, 20:59
У торговому залі «Сільпо» розмістили оголошення про тимчасові затримки з постачанням товарів
Полиці супермаркетів спорожніли через обстріли РФ: чи очікувати дефіцит продуктів
11 серпня, 16:34

Події в Україні

Хмара розповів про унікальну операцію в Новоросійську та анонсував посилення ударів
Хмара розповів про унікальну операцію в Новоросійську та анонсував посилення ударів
Суд у Москві заочно заарештував родича Джона Кеннеді через участь у війні за Україну
Суд у Москві заочно заарештував родича Джона Кеннеді через участь у війні за Україну
Сили оборони України мають масштабний успіх на фронті: DeepState оновив карту
Сили оборони України мають масштабний успіх на фронті: DeepState оновив карту
185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026
185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026
Українці спостерігали за рідкісним сонячним затемненням: кадри з різних міст
Українці спостерігали за рідкісним сонячним затемненням: кадри з різних міст
Удар по Новоросійську, атака на Київщину, результати наступу ЗСУ. Головне за 12 серпня 2026
Удар по Новоросійську, атака на Київщину, результати наступу ЗСУ. Головне за 12 серпня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2026
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
70K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
69K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Вчора, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua