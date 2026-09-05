Окупанти атакували склади у Житомирі: почалася пожежа

Після атаки в Житомирі виникла масштабна пожежа, над містом видно густий стовп диму

Також російські війська, за попередніми даними, атакували термінал «Нової пошти» у Хмельницькому

Російські війська завдали ударів по Житомиру. Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко підтвердив влучання та повідомив про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, пише «Главком».

На місцях працюють екстрені служби. Водночас місцеві медіа повідомляють, що одним із об'єктів, який міг опинитися під ударом, є логістичний об'єкт «Нової пошти». Після атаки в Житомирі виникла масштабна пожежа, над містом видно густий стовп диму.

Офіційного підтвердження від обласної влади, що йдеться саме про термінал або інший об'єкт «Нової пошти», наразі немає.

За даними місцевих медіа, російська атака також могла пошкодити термінал «Нової пошти» у Хмельницькому. Інформація про наслідки ударів та можливих постраждалих уточнюється.

Водночас влада закликає не публікувати фото та відео з місць влучань, оскільки це може допомогти російським військам коригувати удари.

У ніч проти 5 вересня російські війська цілеспрямовано атакували аеропорти у Києві та Борисполі. За словами президента України Володимира Зеленського, такі удари по українських аеропортах сталися вперше за довгий час.