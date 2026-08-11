Росія пошкодила дитячу лікарню в Києві, на подвір'ї утворилися дві вирви (відео)

Стан дитячої лікарні у Києві після ворожого обстрілу

Найбільших руйнувань зазнали кухня та інші службові приміщення медустанови

Під час нічного обстрілу столиці 11 серпня поблизу Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні сталося влучання. Внаслідок вибуху вибито вікна, пошкоджено газову трубу, а поруч із закладом утворилися дві вирви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київ24».

Найбільших руйнувань зазнали кухня та інші службові приміщення медустанови. Працівники лікарні вже прибирають уламки скла та ліквідовують наслідки атаки.

❗️Під час нічної атаки 11 серпня поблизу Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні сталося влучання – вибито вікна, пошкоджено газову трубу, поруч утворилися дві вирви



Найбільше пошкоджені кухня та інші службові приміщення, працівники вже прибирають уламки скла.… pic.twitter.com/xxSD573tXE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 11, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Серед дітей та медперсоналу постраждалих немає – під час повітряної тривоги всі перебували в укритті. На місці події продовжують працювати поліція, вибухотехніки та екстрені служби.

Журналісти показали вирви, які утворилися на території закладу.

Такий вигляд має територія дитячої лікарні у Шевченківському районі Києва, куди вночі влучила російська ракета. На подвір’ї утворилися дві великі вирви.



Діти та медперсонал перебували в укритті, вони не постраждали. pic.twitter.com/Db94OtxLTT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 11, 2026

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Києву та Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та крилаті ракети «Циркон», у кількох районах столиці пролунали вибухи. О 01:06 оголосили відбій повітряної тривоги.