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Росія пошкодила дитячу лікарню в Києві, на подвір'ї утворилися дві вирви (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росія пошкодила дитячу лікарню в Києві, на подвір'ї утворилися дві вирви (відео)
Стан дитячої лікарні у Києві після ворожого обстрілу
фото: Київ24

Найбільших руйнувань зазнали кухня та інші службові приміщення медустанови

Під час нічного обстрілу столиці 11 серпня поблизу Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні сталося влучання. Внаслідок вибуху вибито вікна, пошкоджено газову трубу, а поруч із закладом утворилися дві вирви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київ24».

Найбільших руйнувань зазнали кухня та інші службові приміщення медустанови. Працівники лікарні вже прибирають уламки скла та ліквідовують наслідки атаки.

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Серед дітей та медперсоналу постраждалих немає – під час повітряної тривоги всі перебували в укритті. На місці події продовжують працювати поліція, вибухотехніки та екстрені служби. 

Журналісти показали вирви, які утворилися на території закладу.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Києву та Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та крилаті ракети «Циркон», у кількох районах столиці пролунали вибухи.  О 01:06 оголосили відбій повітряної тривоги.

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Теги: Київ обстріл лікарня

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