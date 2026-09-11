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У Вишгородському районі Київщини внаслідок обстрілу загинула жінка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Вишгородському районі Київщини внаслідок обстрілу загинула жінка
На місці влучання працюють поліцейські та рятувальники
фото: Національна поліція України

На Обухівщині зазнало пошкоджень нежитлове приміщення ферми

Сьогодні, 11 вересня, під час чергової повітряної атаки РФ у Київській області зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та загибель місцевої жительки. Про це повідомляє поліція Київської області, інформує «Главком».

У Вишгородському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено приватний будинок, паркан та два автомобілі. Загинула 60-річна жінка.

Крім того, на Обухівщині зазнало пошкоджень нежитлове приміщення ферми.

На місцях подій працюють поліцейські та рятувальники, які документують наслідки чергового воєнного злочину РФ проти мирного населення.

Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня російські війська атакували складські приміщення у Бучанському районі Київської області, внаслідок чого спалахнула пожежа. Під час ліквідації займання ворог завдав повторного удару по локації, де працювали надзвичайники. Попри ризик для життя, рятувальники продовжили гасіння.

Теги: обстріл Київщина

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