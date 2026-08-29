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Вибухи і пожежі на Київщині, у Росії горить склад ритейлера: головне за ніч 29 серпня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Вибухи і пожежі на Київщині, у Росії горить склад ритейлера: головне за ніч 29 серпня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 29 серпня 2026 року

Ніч на 29 серпня принесла нові удари по Київщині – на складах спалахнула пожежа з вибухами, постраждали шестеро людей, евакуйовано 165. Водночас у Росії після атаки дронів загорівся склад великого ритейлера. Київ і область уже другу добу поспіль перебувають під атакою «шахедів». «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 29 серпня.

Вибухи і пожежа на Київщині: шестеро постраждалих, 165 евакуйованих

На Київщині після атаки спалахнули склади – пожежа супроводжувалася серією вибухів. Постраждали шестеро людей, евакуйовано 165 мешканців. Прем'єр-міністр вимагає покарання винних – він назвав те, що сталося, неприпустимим.

Вибухи і пожежі на Київщині, у Росії горить склад ритейлера: головне за ніч 29 серпня фото 1

Київ і область – майже 50 годин під атакою «шахедів»

Друга доба поспіль – Київ і Київська область перебувають під безперервними атаками російських безпілотників. «Главком» зібрав актуальну інформацію про наслідки.

Вибухи і пожежі на Київщині, у Росії горить склад ритейлера: головне за ніч 29 серпня фото 2

У Росії після атаки дронів загорівся склад ритейлера

Безпілотники атакували склад великого російського ритейлера – об'єкт охопила пожежа.

Вибухи і пожежі на Київщині, у Росії горить склад ритейлера: головне за ніч 29 серпня фото 3

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Теги: пожежа міністр Київщина Київ Буковина

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Політика

Вибухи і пожежі на Київщині, у Росії горить склад ритейлера: головне за ніч 29 серпня
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