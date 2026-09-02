Ранкова атака на Київщину: поранено двох людей, пошкоджено будинки та склади
Російські війська завдали удару по трьох районах Київської області
Уранці 2 вересня російські війська завдали чергового удару по Київській області. Унаслідок атаки травмовано двох цивільних, зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури та складів у трьох районах регіону. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації (КОВА), інформує «Главком»
За даними обласної влади, поранення дістали двоє жителів області.
Наслідки обстрілу зафіксовано у трьох районах:
- У Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна. Крім того, у районі спалахнула пожежа на складських приміщеннях і зазнав пошкоджень приватний будинок.
- У Броварському районі жінка дістала уламкові поранення руки та плеча. Також пошкоджено приватний житловий будинок.
- У Бориспільському районі внаслідок обстрілу пошкоджено складську будівлю.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місцях подій працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки.
Повітряна тривога в області триває, мешканців закликають залишатися в укриттях.
Нагадаємо, росіяни у вівторок ввечері, 1 вересня, атакували Вишневе Київської області дронами. Внаслідок ворожої атаки у місті зруйновано два таунхауси. Рятувальники продовжують роботи на місці події - проводять розбір завалів та обстеження зруйнованих конструкцій. Попередньо загиблих не виявлено.
Сьогодні рятувальники повідомили, що ліквідували наслідки ворожої атаки по Бучанському району та повністю згасили пожежі на трьох складських приміщеннях.
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