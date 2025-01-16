Іспанія готує революцію на ринку нерухомості: що зміниться для місцевих і туристів

Нерезиденти ЄС скуповують в Іспанії відносно дешеве житло, проте незабаром ситуація може змінитись

Влада Іспанії планує запровадити 100%-вий податок на купівлю нерухомості для осіб, які не є резидентами ЄС. Цей захід – частина представленого прем'єр-міністром Педро Санчесом плану, спрямованого на подолання житлової кризи та забезпечення доступності житла для місцевих жителів. Про це пише Financial Times.

Іспанія входить до низки європейських країн, де зростає суспільне невдоволення через труднощі з пошуком доступного житла для покупки чи оренди на тлі різкого зростання цін на нерухомість та суттєвого відставання нового будівництва від попиту.

За даними Санчеса, за останні десять років ціни на житло в Європі підскочили на 48%, що приблизно вдвічі перевищує зростання доходів домогосподарств за той же період.

Іспанська нерухомість має високий попит серед людей, які купують житло для відпочинку або бажають переїхати в країну з теплішим кліматом.

Такі покупки вже оподатковуються низкою податків, розмір яких залежить від регіону, а також від того, чи відбувається угода на первинному чи вторинному ринку. У сукупності ці податки становлять від 7% до 12%.

Що стосується тих, хто купує для здачі в оренду, Санчес разом з декількома своїми міністрами оголосили про плани оподатковувати туристичні апартаменти податком як бізнес та піддавати їх оподаткуванню, порівнянному з оподаткуванням інших видів економічної діяльності.

Інші запропоновані урядом заходи включають передачу нової державної компанії більше 3,3 тис. будинків та приблизно 200 гектарів землі для будівництва соціального житла, посилення регулювання сезонної оренди, відновлення порожніх будівель, а також надання пільг домовласникам, які здають житло за доступними цінами. Приміром, новий пакет також включає податкове звільнення до 100% для власників, які здають свої помешкання в оренду за доступною ціною.

Житло як серйозна проблема для іспанців

Зазначені заходи пов'язані з тим, що більш як третина іспанців стурбована зростанням цін на житло в країні. Ціни підігрівають високий попит на туристичне житло з боку іноземців та середні темпи будівництва нового житла для місцевих громадян.

Тридцять п'ять відсотків місцевих кажуть, що їм важко отримати доступне житло у великих містах, де ціни за квадратний метр можуть перевищувати 7 тис. євро. Це майже втричі перевищує середній показник ЄС у 13%.

Тим часом, від 60 тис. до 90 тис. іноземців купують нерухомість в країні щороку, зазвичай, це вторинне житло, яке вони використовують для відпустки або здачі в оренду.

Країна славиться також значним припливом експатів, особливо із Західної Європи та людей старшого віку.

Слід зазначити, що лівий уряд Санчеса давно націлився на туристичні квартири, особливо в Мадриді, Барселоні, Малазі та Валенсії, звинувачуючи їх у обмеженні доступного житла для місцевих жителів, пишуть європейські ЗМІ. Згідно з дослідженням 2022 року, на яке посилається Idealista.com, в Іспанії всього 2,5% соціального житла, випереджаючи лише Португалію та Румунію.

Раніше уряд Іспанії, який очолює коаліція лівих сил, схвалив реформу міграційної політики, спрямовану, як заявляє влада, на задоволення потреб на ринку праці.