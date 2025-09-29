Головна Київ Новини
Рух бульваром Лесі Українки обмежено протягом двох днів (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності
фото: Вікіпедія

Обмеження триватимуть з 8:00 до 20:00

29 та 30 вересня частково обмежуватимуть рух транспорту та пішоходів бульваром Лесі Українки в Печерському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на уомунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що протягом двох днів дорожники виконуватимуть ремонтні роботи на ділянці бульвару – від вулиці Джона Маккейна до бульвару Марії Примаченко з 8:00 до 20:00.

Інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності.

Також до 5 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицями професора Підвисоцького та Катерини Білокур у Печерському районі Києва. Дорожники виконуватимуть ремонтні роботи на ділянці вул. Професора Підвисоцького – від вул. Михайла Бойчука до вул. Катерини Білокур, 5/17.

Крім того, до 3 жовтня частково обмежено рух Броварським проспектом у Дніпровському районі столиці. Обмеження повʼязані з продовженням поточного ремонту. 

До 10 жовтня частково обмежено рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

До 31 жовтня частково обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 31 жовтня частково обмежено рух на вул. Панаса Мирного в Печерському районі столиці.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До слова, «Київавтодор» оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.

