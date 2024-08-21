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У Мумбаї звели 12-поверховий будинок лише для однієї родини

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Мумбаї звели 12-поверховий будинок лише для однієї родини
Вентильований фасад будинку здатен до самоочищення, тож пил на ньому не осідатиме
фото: dezeen.com

Вежу виділяє з-поміж навколишніх сірих будинків теракотовий фасад із озелененням

Індійська студія Spasm Design спроєктувала 12-поверховий будинок для однієї родини серед щільної забудови Мумбая. Про це повідомляє Dezeen.

Вежу Сарвасва вирізняє з-поміж навколишніх сірих будинків теракотовий вентильований фасад із озелененням. Кущі й дерева на терасах ніби продовжують угору акацієвий бульвар, на якому розташовано будівлю.

Архітектори запевняють, що фасад може самоочищуватися, тож пил на ньому не осідатиме.

У відповідь на щільність міської забудови сімейний дім розкинувся на дванадцяти рівнях, призначених для вертикального життя, яке, як сподіваються дизайнери, сприятиме відходу від звичайних способів будівництва в індійському місті
У відповідь на щільність міської забудови сімейний дім розкинувся на дванадцяти рівнях, призначених для вертикального життя, яке, як сподіваються дизайнери, сприятиме відходу від звичайних способів будівництва в індійському місті
фото: Jacob Nedumchira / Photographix India

Поверхи сполучено між собою чорними спиралеподібними сходами та ліфтом. Балкони і дворівневі тераси візуально розбивають поділ на поверхи.

У Мумбаї звели 12-поверховий будинок лише для однієї родини фото 1
фото: Jacob Nedumchira / Photographix India

Два нижні рівні займають гаражі та підсобні приміщення. Далі розміщено вітальню, кілька гостьових спалень і ванних, ще вище – кухня, їдальня, дитяча кімната, дві вітальні, басейн і спортзала.

У Мумбаї звели 12-поверховий будинок лише для однієї родини фото 2
фото: Jacob Nedumchira / Photographix India

Дві спальні для господарів займають по цілому поверху кожна. В інтер’єрі домінують білі стіни з чорними акцентами та дерев’яне оздоблення. На даху облаштовано терасу.

До слова, в Індії спостерігатиметься найшвидше зростання кількості надбагатих людей у найближчі роки. 

Водночас розвиток добробуту середнього класу та відносно бюджетні авіарейси стають поштовхом для мешканців Індії більше мандрувати і залишати велику кількість грошей у туристичних мандрівках.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну. Цю інформацію підтвердило міністерство закордонних справ Індії. 

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що під час свого візиту до Києва у п'ятницю, 23 серпня, планує обговорити можливість мирного врегулювання війни між РФ та Україною.

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Теги: міністр будинок басейн Індія

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