У Мумбаї звели 12-поверховий будинок лише для однієї родини
Вежу виділяє з-поміж навколишніх сірих будинків теракотовий фасад із озелененням
Індійська студія Spasm Design спроєктувала 12-поверховий будинок для однієї родини серед щільної забудови Мумбая. Про це повідомляє Dezeen.
Вежу Сарвасва вирізняє з-поміж навколишніх сірих будинків теракотовий вентильований фасад із озелененням. Кущі й дерева на терасах ніби продовжують угору акацієвий бульвар, на якому розташовано будівлю.
Архітектори запевняють, що фасад може самоочищуватися, тож пил на ньому не осідатиме.
Поверхи сполучено між собою чорними спиралеподібними сходами та ліфтом. Балкони і дворівневі тераси візуально розбивають поділ на поверхи.
Два нижні рівні займають гаражі та підсобні приміщення. Далі розміщено вітальню, кілька гостьових спалень і ванних, ще вище – кухня, їдальня, дитяча кімната, дві вітальні, басейн і спортзала.
Дві спальні для господарів займають по цілому поверху кожна. В інтер’єрі домінують білі стіни з чорними акцентами та дерев’яне оздоблення. На даху облаштовано терасу.
До слова, в Індії спостерігатиметься найшвидше зростання кількості надбагатих людей у найближчі роки.
Водночас розвиток добробуту середнього класу та відносно бюджетні авіарейси стають поштовхом для мешканців Індії більше мандрувати і залишати велику кількість грошей у туристичних мандрівках.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну. Цю інформацію підтвердило міністерство закордонних справ Індії.
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що під час свого візиту до Києва у п'ятницю, 23 серпня, планує обговорити можливість мирного врегулювання війни між РФ та Україною.
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